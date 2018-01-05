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"TEKNOLOJİ AKADEMİSİ İLE ‘SANAYİ RÖNESANSI’NI YAKALAYACAĞIZ"

Türk makine sektörü, Deutsche Messe Technology’nin kurucusu olduğu Teknoloji Akademisi ile üyelik anlaşması imzaladı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Teknoloji Akademisi sayesinde Türkiye, dünyada yaşanan Sanayi Rönesansı’nı yakalayabilecek” diyor.

"TEKNOLOJİ AKADEMİSİ İLE ‘SANAYİ RÖNESANSI’NI YAKALAYACAĞIZ"

Türk makine sektörü, Deutsche Messe Technology’nin kurucusu olduğu Teknoloji Akademisi ile üyelik anlaşması imzaladı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Teknoloji Akademisi sayesinde Türkiye, dünyada yaşanan Sanayi Rönesansı’nı yakalayabilecek” diyor.

05 Ocak 2018 Cuma 11:39
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"TEKNOLOJİ AKADEMİSİ İLE ‘SANAYİ RÖNESANSI’NI YAKALAYACAĞIZ"

Makine sektörü 2017’nin ilk 11 ayında toplam 13,4 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirdi. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında ihracat artışı sağlandı. Bu dönemde makine sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 9,4 oldu. En çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sırada yer alan Almanya’ya olan ihracatta yılın ilk 11 ayında yüzde 6,2 oranında artış sağlanarak toplam ihracat 2,1 milyar dolara ulaştı. Son 3 yılda her zaman yakın ilişkiler geliştirdiği Almanya ile çalışmalarının odağına teknolojik işbirliği geliştirmeyi koyan Makine İhracatçıları Birliği, bu alanda önemli işbirlikleri yapmaya hız verirken son olarak Deutsche Messe Technology’nin kurucusu olduğu Teknoloji Akademisi ile üyelik anlaşmasına imza attı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Teknoloji Akademisi sayesinde Türkiye, dünyada yaşanan Sanayi Rönesansı’nı yakalayabilecek. Akademinin sağlayacağı bilgi ve teknoloji platformu dünyadaki iyi modelleri yakından takip etmemizi ve gelişmeye açık taraflarımız üzerinde çalışmamızı sağlayacak” diyor. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, makine sektörünün son durumunu, hedeflerini ve Teknoloji Akademisi ile yaptıkları işbirliğinin ayrıntılarını Ekovitrin’e anlattı.

Söyleşinin devamı...

Son Güncelleme: 05.01.2018 11:46
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