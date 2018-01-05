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Mitsubishi Electric’ten Türkiye’ye ev tipi klima fabrikası

Mitsubishi Electric Corporation’un Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan fabrikası, Avrupa ve Türkiye’de klima ve soğutma sistemleri segmentinin büyütülmesine katkı sağlayacak.

Mitsubishi Electric’ten Türkiye’ye ev tipi klima fabrikası

Mitsubishi Electric Corporation’un Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan fabrikası, Avrupa ve Türkiye’de klima ve soğutma sistemleri segmentinin büyütülmesine katkı sağlayacak.

05 Ocak 2018 Cuma 10:49
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Mitsubishi Electric’ten Türkiye’ye ev tipi klima fabrikası

Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi tarafından ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Türkiye’de kurulan yeni fabrikanın 12 Aralık’ta üretime başladığını açıkladı. Yaklaşık 60 bin metrekare alanda kurulu fabrika, yılda 500 bin iç ve dış üniteden oluşan set üretimi yapacak. Mitsubishi Electric, ev tipi klima talebinde artış beklenen Türkiye ve Avrupa’da iş hacmini büyütmeyi amaçlıyor. Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500 bin sete (iç ve dış ünite) ulaşması hedefleniyor.

TÜRKİYE’DEKİ TALEBİN DE ARTMASI BEKLENİYOR

Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri her geçen gün büyüyor ve Türkiye’deki talebin de ülkenin ekonomik büyümesine ve nüfus artışına paralel olarak artması bekleniyor. Yeni fabrikanın, Türkiye’de ve Avrupa’daki talep dalgalanmalarına yanıt veren ve ayrıca yerel pazarlara yönelik özel tercihleri ve çevresel gereklilikleri karşılayan esnek bir tedarik zinciri sağlamak üzere lokalizasyon çalışmalarının hızlandırılmasında kilit rol oynaması bekleniyor. Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor.

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