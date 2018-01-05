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LC WAIKIKI 2018 hedeflerini açıkladı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2018 yılında 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, yurtdışında 120, yurtiçinde 30 yeni mağaza açmayı ve toplamda bin mağaza sayısına ulaşarak, yüzde 33 büyümeyle 16,2 milyar TL ciroyu aşmayı hedeflediklerini açıkladı.

LC WAIKIKI 2018 hedeflerini açıkladı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2018 yılında 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, yurtdışında 120, yurtiçinde 30 yeni mağaza açmayı ve toplamda bin mağaza sayısına ulaşarak, yüzde 33 büyümeyle 16,2 milyar TL ciroyu aşmayı hedeflediklerini açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:50
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LC WAIKIKI 2018 hedeflerini açıkladı

LC Waikiki, bugün 38 ülkede 833 mağazasıyla yaklaşık her 2,5 günde bir mağaza açarak dünyada sektörün önde gelen markalarından biri olmayı hedefliyor. “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonuyla faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin global moda perakende markası LC Waikiki, önümüzdeki yıl 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, 50 ülkeye ulaşmayı, Türkiye’de 30 ve yurt dışında açılacak 120 yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını bine, cirosunu 16,2 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyor. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2018 yılı hedeflerini paylaştığı basın toplantısında, 2023 yılında Avrupa’nın en başarılı üç moda perakende markasından biri olmak üzere sağlam adımlarla büyümeye devam ettiklerini söyledi. 2023’te bin 500 mağazaya ulaşmayı, 6 milyar doları yurtdışından olmak üzere toplamda 10 milyar dolar ciro eşiğini aşmayı hedeflediklerini açıklayan Vahap Küçük, “Bu hedefe ulaşırken çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, sosyal sorumluluk, risk yönetimi ile sürdürülebilirlik ilkelerini ve EBIDTA karlılık oranını kendimize KPI olarak belirledik” dedi.

LC WAIKIKI 15 ÜLKEDE PAZAR LİDERİ

2017 yılında yurtiçinde yüzde 19 büyürken, yurtdışında yüzde 60, toplamda ise yüzde 30 büyüme elde ederek bu yılı 12,2 milyar TL ciro ile tamamlayacaklarını söyleyen Vahap Küçük, “2017 yılında yurtdışında 96, yurtiçinde 41 olmak üzere toplam 137 yeni mağaza açtık ve 833 mağazaya ulaştık. Mağazalarımızı haftada 12 milyon müşterimiz ziyaret ediyor. Bu da Yunanistan nüfusundan fazla insanın mağazalarımızı ziyaret etmesi demek. Dakikada 1724 ürün satarak geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplam 436 milyon ürün satışı gerçekleştirdik. Kenya’dan Malezya’ya, Kazakistan’dan Endonezya’ya ve Fas’a kadar uzak pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Girdiğimiz pazarların birçoğunda sektörde önemli bir oyuncu olmamızın yanı sıra 15 ülkede ise pazar lideriyiz. 2018 yılında Hırvatistan, Yunanistan ve Güney Afrika gibi 12 ülkede daha faaliyete geçmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 05.01.2018 13:35
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