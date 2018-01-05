"HEDEFİMİZ BUTTİM’İ BİR MARKA YAPMAK"

Bursa, 3 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin 4. büyük kenti olup aynı zamanda Türkiye’nin en önemli ticaret ve sanayi merkezi konumunda. Bursa’nın bu özelliği yüzyıllar öncesinden geliyor. Tarihi İpekyolu’nun Anadolu’daki son durağı olan Bursa, yüzyıllarca ipek ve ipekli kumaş ticaretinin ve üretiminin başkenti oldu. Bursa günümüzde de pek çok entegre tekstil fabrikalarının faaliyetlerine devam ettiği önemli bir üretim üssü. Bursa’nın sektörel anlamda kuvvetli olduğu bir başka üretim alanı da otomotiv ana ve yan sanayisi. Bugün itibariyle Bursa’da otomotiv ana sanayinde faaliyet gösteren 3 otomobil fabrikası bulunuyor. Türkiye’de imal edilen her 2 otomobilden birisi Bursa’da üretiliyor. Bu durum Bursa’da güçlü bir otomotiv yan sanayisinin yapılanmasını da sağladı.

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