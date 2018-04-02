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Romanya TİAD başkanı Güngör

Bükreş Majestic Hotel’de 21 Mart’ta yapı- lan Romanya Türk İşadamları Derneği TİAD olağan genel kurulunda Güven Güngör’ün listesi seçimi kazandı.

Romanya TİAD başkanı Güngör

Bükreş Majestic Hotel’de 21 Mart’ta yapı- lan Romanya Türk İşadamları Derneği TİAD olağan genel kurulunda Güven Güngör’ün listesi seçimi kazandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:03
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Romanya TİAD başkanı Güngör

 Divan Başkanlığına seçilen Murat Bayhan’ın tüzüğü uygulaması sonucu şimdiye kadar Genel Kurullarda oy kullanan Dobruca ve Transilvanya TİAD bu defa tüzükte böyle bir karar yazılı olmadığı için oy kullanmalarına izin verilmezken TİAD başkanlığına oylama sonucu 47 oyla Güven Güngör seçildi. Diğer başkan adayı Murat Demiray ise 39 oy aldı.TİAD’ın yeni başkanı Güven Güngör’ün yönetim kurulu listesindeki isimler şöyle: Güven Güngör, Ali Rıza Koska, Ahmet Hamdi Demirel, Me- tin Doğan, Naci Kanbay, Alper Yollu, Serhan Yazıcı, Hüseyin Aykol, Mustafa Gafuroğlu, Emre Şaldırak, Özkan Tezel, Tolga Er, Çağlar Bölük, Burçin Atakan.

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