Ferrari 488 Pista 2019’da Türkiye’de

Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Fer Mas Genel Müdürü Sinan Saip Bel, “Ferrari tarihindeki en özel modellerden biri olan 720 HP gücündeki 488 Pista’nın ülkemiz için ayrılan kotası 7 adet. Bu çok özel otomobili, daha önce 488 GTB/Spider ile beraber V8 motora sahip başka bir Ferrari modelini satın almış, Ferrari Challenge yarışlarına katılmış ve bir ya da daha fazla Versione Speciale Serisi modele sahip olmuş müşterilerimiz, önümüzdeki yıl koleksiyonlarına dâhil edebilecek” dedi.