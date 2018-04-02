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Ferrari 488 Pista 2019’da Türkiye’de

Ferrari, bu yıl da yeni modeli ile Cenevre Otomobil Fuarı’nın gözdesi oldu. 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatılan, 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi, Ferrari 488 Pista, Türkiye yollarında 2019 yılında boy göstermeye başlayacak.

Ferrari 488 Pista 2019’da Türkiye’de

Ferrari, bu yıl da yeni modeli ile Cenevre Otomobil Fuarı’nın gözdesi oldu. 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatılan, 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi, Ferrari 488 Pista, Türkiye yollarında 2019 yılında boy göstermeye başlayacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:39
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Ferrari 488 Pista 2019’da Türkiye’de

Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Fer Mas Genel Müdürü Sinan Saip Bel, “Ferrari tarihindeki en özel modellerden biri olan 720 HP gücündeki 488 Pista’nın ülkemiz için ayrılan kotası 7 adet. Bu çok özel otomobili, daha önce 488 GTB/Spider ile beraber V8 motora sahip başka bir Ferrari modelini satın almış, Ferrari Challenge yarışlarına katılmış ve bir ya da daha fazla Versione Speciale Serisi modele sahip olmuş müşterilerimiz, önümüzdeki yıl koleksiyonlarına dâhil edebilecek” dedi.

Son Güncelleme: 02.04.2018 14:53
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