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Arena, Optoma’nın Türkiye distribütörü oldu

Arena, dünyanın önde gelen markalarından birini daha tüke- ticilerle buluşturuyor. Projeksiyon ve ses ürünlerinin dünyaca ünlü tasarımcısı ve üreticisi Optoma, Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmek için ana distribütör olarak Arena ile yeni bir ortaklık kurdu.

Arena, Optoma’nın Türkiye distribütörü oldu

Arena, dünyanın önde gelen markalarından birini daha tüke- ticilerle buluşturuyor. Projeksiyon ve ses ürünlerinin dünyaca ünlü tasarımcısı ve üreticisi Optoma, Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmek için ana distribütör olarak Arena ile yeni bir ortaklık kurdu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:45
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Arena, Optoma’nın Türkiye distribütörü oldu

 Bu işbirliğiyle Arena, Optoma ürünlerini tüm Türkiye’de daha fazla noktaya ulaştıracak. Kristal berraklığındaki görüntü kalitesiyle Optoma projektörleri, sinema ve oyun meraklısı ev kullanıcılarıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yönelik üst düzey ürünler sunacak. Optoma Bölge Yöneticisi Mohsin Abakhti, “Köklü ve saygın bir şirket olan Arena’yı Türkiye’deki yeni ka- nal ortağımız olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Optoma, Arena ile müşterilerine daha kapsamlı bir ürün yelpazesi suna- rak ülkedeki varlığını güçlendirecek” dedi.

Son Güncelleme: 02.04.2018 14:53
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