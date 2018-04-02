Arena, Optoma’nın Türkiye distribütörü oldu

Bu işbirliğiyle Arena, Optoma ürünlerini tüm Türkiye’de daha fazla noktaya ulaştıracak. Kristal berraklığındaki görüntü kalitesiyle Optoma projektörleri, sinema ve oyun meraklısı ev kullanıcılarıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yönelik üst düzey ürünler sunacak. Optoma Bölge Yöneticisi Mohsin Abakhti, “Köklü ve saygın bir şirket olan Arena’yı Türkiye’deki yeni ka- nal ortağımız olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Optoma, Arena ile müşterilerine daha kapsamlı bir ürün yelpazesi suna- rak ülkedeki varlığını güçlendirecek” dedi.