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OTOMOTİVİN KALBİ AUTOSHOW’DA ATACAK

30 Mart 2017 Perşembe 15:44
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Otomotivdeki son yenilikler ve teknolojilerin sergileneceği İstanbul Autoshow 2017 Fuarı, “Geleceğe Yakından Bakın” temasıyla 21 Nisan’da TÜYAP’ta kapılarını açıyor.

OTOMOTİVİN KALBİ AUTOSHOW'DA ATACAK
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017 için artık sayılı günler kaldı. Bugünün ve geleceğin otomobil teknolojilerinin sergileneceği “İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın”da, Türkiye’de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alıyor. 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017’nin kapıları, hafta içi 12:00-21:00, hafta sonu ise 11:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.


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