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İ.A.Ü.’NE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ

Türkiye’de kurumsal yönetime geçen ilk üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 100 üzerinden 84,5 puan aldı. Böylece, Türkiye’de ilk defa bir üniversiteye kurumsal yönetim derecelendirmesi verildi.

İ.A.Ü.’NE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ

Türkiye’de kurumsal yönetime geçen ilk üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 100 üzerinden 84,5 puan aldı. Böylece, Türkiye’de ilk defa bir üniversiteye kurumsal yönetim derecelendirmesi verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:08
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İ.A.Ü.’NE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ

Saha Rating kurumsal yönetim ve kredi derecelendirme hizmetleri, İstanbul Aydın Üniversitesi için bir kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırladı. Rapora göre Türkiye’de kurumsal yönetime geçen ilk üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, 100 üzerinden 84,5 puan aldı. Üniversite bünyesinde düzenlenen Kurumsal Yönetimde Güncel Gelişmeler Konferansı’nda, kurumsal yönetimin önemi konuşulurken konferansa, AB Eski Bakanı Egemen Bağış, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Yönetim Kurulu Başkanı Sühan Seçkin, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Kaya, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır katıldı.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 14:57
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