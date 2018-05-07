Hyundaı Şentürk Plaza’ya 25. yıl ödülü

Otomotiv sektöründeki tecrübesi ile kaliteli hizmet ve sınırsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla 25 yılı geride bırakan Hyundai Şentürk Plaza, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Tüm Türkiye genelinde yapılan ‘25. Yıl Bayii Ödülü’nü alan Hyundai Şentürk Plaza, Bursa’da ilklerin sahibi olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen törende Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, Hyundai Assan Yön. Kur. Başkanı Ali Kibar’dan 25. Yıl Bayii Ödülü’nü aldı. Otomotiv sektöründe başarı ile emin adımlarla ilerledikleri bu yolda aldıkları ödülü değerlendiren Hyundai Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, “Hyundai Şentürk Plaza olarak, Hyundai markasıyla aldığımız ödüller ile hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak, sektördeki iddiamızı sürdürüyoruz” dedi.