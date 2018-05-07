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Hyundaı Şentürk Plaza’ya 25. yıl ödülü

Tayland’da düzenlenen törende Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’dan 25. Yıl Bayii Ödülü’nü aldı.

Hyundaı Şentürk Plaza’ya 25. yıl ödülü

Tayland’da düzenlenen törende Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’dan 25. Yıl Bayii Ödülü’nü aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:56
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Hyundaı Şentürk Plaza’ya 25. yıl ödülü

Otomotiv sektöründeki tecrübesi ile kaliteli hizmet ve sınırsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla 25 yılı geride bırakan Hyundai Şentürk Plaza, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Tüm Türkiye genelinde yapılan ‘25. Yıl Bayii Ödülü’nü alan Hyundai Şentürk Plaza, Bursa’da ilklerin sahibi olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen törende Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, Hyundai Assan Yön. Kur. Başkanı Ali Kibar’dan 25. Yıl Bayii Ödülü’nü aldı. Otomotiv sektöründe başarı ile emin adımlarla ilerledikleri bu yolda aldıkları ödülü değerlendiren Hyundai Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, “Hyundai Şentürk Plaza olarak, Hyundai markasıyla aldığımız ödüller ile hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak, sektördeki iddiamızı sürdürüyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 07.05.2018 13:17
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