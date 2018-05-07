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Gürsel Turizm’den fenerbahçe’ye özel otobüs

Mercedes-Benz Türk ile Gürsel Turizm, Süper Lig’in en iddialı takımlarından Fenerbahçe için bir kez daha güçlerini birleştirdi.

Gürsel Turizm’den fenerbahçe’ye özel otobüs

Mercedes-Benz Türk ile Gürsel Turizm, Süper Lig’in en iddialı takımlarından Fenerbahçe için bir kez daha güçlerini birleştirdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:11
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Gürsel Turizm’den fenerbahçe’ye özel otobüs

Efsanevi teknik direktör Didi döneminden beri sarı lacivertli takıma hizmet veren Gürsel Turizm, 2016 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün karayolu resmi ulaşım sponsoru olmaya devam ediyor. 2016-17 futbol sezonunda tercihini yeni Travego’dan yana kullanan Gürsel Turizm, her zaman sektörün en yeni ve en popüler otobüsünü takımları Fenerbahçe’ye tahsis etti. Fenerbahçe bu sefer de tercihini özel bir yeni Tourismo 15 RHD otobüsten yana kullandı. Ocak ayında lansmanı gerçekleştirilen ve piyasaya sunulan yeni Tourismo 15 RHD’nin koltukları, Fenerbahçe takım otobüsüne özel olarak sarı-lacivert kumaş döşeme ile kaplandı. Standart donanımlı Tourismo otobüslerinden farklı olarak tuvaletin bulunduğu Fenerbahçe takım otobüsü, ayrıca alüminyum alaşımlı jantlara sahip.

Son Güncelleme: 07.05.2018 13:17
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