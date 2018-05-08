EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ

Ekovitrin’in başarıyı ödüllendirmek üzere 2001’de başlattığı ‘’Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’’ bu yıl 17. kez veriliyor. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, iş ve ekonomi dünyasının ‘Oscar’ları niteliğini taşıyor. Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata, Bilal Koçak, Ali Coşkun, Kemal Şahin, Ömer Bolat, Cemal Yangın, Dr. Dursun Altınışık, Babürhan Cörüt ve Tümay Mercan’dan oluşan ‘Yılın Starları Ödülleri Jürisi’ titiz bir çalışma sonucunda 2017 yılında başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşları belirledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ’İş Dünyası Liderlik Ödülü’ne, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ‘Türkiye’de Yılın İş Adamı Ödülü’ne, Halley Duvar Kağıtları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü’ne, Aytemiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz ‘İş Dünyası Onur Ödülü’ne layık görüldü. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’na ise ‘Vakıf İnsan Ödülü’ veriliyor.

Ziraat Bankası ‘Türkiye’de Yılın Bankası Ödülü’ne, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ‘Türkiye’de Yılın CEO’su Ödülü’ne, FuzulEv ‘Türkiye’de Yılın Şirketi Ödülü’ne, Aktaş Şirketler Grubu bünyesinde yer alan motor yağı markası Rexoil ‘Türkiye’de Yılın İnovatif Markası Ödülü’ne, Almanya’da döner sektörüne yeni bir konsept kazandıran Alice Premium Döner ‘Almanya’da Yılın İnovatif Marka Ödülü’ne, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü’ne, TGRT Haber ‘Yılın Televizyon Kanalı Ödülü’ne, Mercedes- Benz Türk ‘Yılın Otomotiv Firması Ödülü’ne, Aklease ‘Yılın Leasing Firması Ödülü’ne layık görüldüler.

Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ne layık görülen isimler arasında Almanya’da faaliyet sürdüren Türk girişimciler de yer alıyor. Uluslararası Yatırım Danışmanlığı alanında başarılı faaliyetleriyle öne çıkan Türk iş adamı Ahmet Soytürk, Alman otomotiv devlerine çözüm ortağı olarak hizmet sunan TİP-TOP Autoaufbereitung firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Turabi Yıldız, gayrimenkul sektöründe başarılı projeleri ile tanınan Bakır Immobilien firmasının sahibi Jacqueline Bakır Brader ‘Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülleri’ne layık görüldüler.Cenevre merkezli SGS firmasının Türkiye’deki kuruluşu olan SGS TransitNet lojistik sektörüne sağladığı web tabanlı uygulama hizmetlerindeki başarısından dolayı ‘Yılın Lojistik Sektörü Hizmet Sağlayıcısı Ödülü’nü, erkek hazır giyim sektörünün starlarından biri olan Giovane Gentile, ‘Hazır Giyimde Türkiye’de Yılın Markası Ödülü’nü, başta okçuluk olmak üzere ata sporlarımızın benimsenmesi için çalışmalarda bulunan Okçular Vakfı ‘Yılın Vakfı Ödülü’nü, Türk Devletleri Birliği girişimi olan TürkBirDev’in Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir ‘Türk Dünyası Ödülü’nü ve Türkiye’nin Lokman Hekimi diye bilinen Prof. Dr. Ahmet Maranki ‘Türkiye’de Yılın Bilim Adamı Ödülü’nü alacaklar.