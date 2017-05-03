TEKSAN’DAN 120 ÜLKEYE KESİNTİSİZ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

1994 yılından bu yana enerji sektöründe kesintisiz güç çözümleri alanında hizmet veren Teksan Jeneratör, İstanbul’da küçük bir atölyede başlayan yolculuğunu büyük bir başarı hikâyesine dönüştürdü. Kuzey Kutbu’ndan Mısır Çölü’ne 120’den fazla ülkeyi kapsayan coğrafyaya ürünlerini ihraç ettiklerini belirten Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, teknoloji çağında hayatın normal ritminde devam etmesi için kesintisiz enerjinin önemli rol oynadığını belirterek, “Dünyamızın sınırlı kaynakları ise 7 milyar insanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamaya yetmiyor. 2040 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ön görülüyor. Enerjiye duyulan ihtiyaç arttıkça alternatif çözümler daha fazla önem kazanıyor. Şirket olarak yenilenebilir enerji çözümleri geliştirme konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Güçlü mühendislik alt yapımız ve teknolojimiz ile sektörde öncü rol oynuyoruz. Dizel jeneratörlere haricinde doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setlerimiz, enerji verimliliğinde önemli bir çözüm olan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerimiz, mobil aydınlatma kulelerimiz, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan hibrit güç sistemlerimiz ürün gamımızda önemli bir yere sahip” dedi.