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HALKBANK KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:29
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Türkiye’nin en önemli kamu bankalarından biri olan Halkbank, uluslararası bankacılık alanında büyüyor. Avrupa’daki şube sayısını 65’e çıkaran Halkbank, Türk bankacılık sektörünün küresel markası oluyor.

HALKBANK KÜRESEL MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
Küresel risklere karşı disiplinli büyümesiyle dikkat çeken Türk Bankacılık Sektörünün en önemli temsilcilerinden Halkbank, küresel marka olma yolunda önemli hamleler gerçekleştiriyor. Uluslararası bankacılık deneyimini Sırbistan ve Makedonya’ya taşıyan Halkbank’ın Avrupa’daki şube sayısı 65’i geçti. Yaygın şube ağıyla bölgedeki gücünü artıran Halkbank’ın Avrupa’daki faaliyetleri Şahan Gökbakar’ın rol aldığı yeni reklam filmine de taşınmıştı. Beş yıl gibi kısa bir sürede bölgede güçlü bir konuma geldiklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Yeni reklam filmimizle Halkbank’ın Avrupa’daki gücünü Türkiye kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Bu başarı hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olmalı” dedi.

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