GÖZ KAPAĞI BOZUKLUKLARINA KESİN ÇÖZÜM

Görme kalitesini ciddi oranlarda etkileyen göz kapağı rahatsızlıklarının düzeltilmesi için yapılan oküloplastik cerrahi müdahaleler, sorunların çözümü konusunda başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. Görme konusunda getirdiği çözümlerin yanı sıra, gözlerdeki estetik görünüme de büyük fayda sağlayan oküloplasti cerrahisi hakkında Dünyagöz Bağcılar’dan Prof. Dr. Sevim Çakmak, “Göz kapağı düşüklükleri, göz kapağı dönmeleri ve göz kapağı estetiği konularında yapılacak cerrahi müdahaleler, görme yetisine sağlayacağı katkının yanı sıra hastaların estetik anlamda da çok daha iyi bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. Göz kapağında gözlemlenen bozuklukların bir bölümünün doğuştan olduğunu belirten Prof. Dr. Çakmak, “Doğuştan oluşan bozukluklar arasında en sık görüleni kapak düşüklüğüdür. Bunun yanı sıra kapak kenarında içe (entropion) veya dışa (ektropiyon) dönme rahatsızlıkları da doğuştan oluşan bozukluklar arasında bulunuyor” dedi. Göz kapağı düşüklükleri, kapağın içeri ve dışarı dönmeleri ve estetik kapak cerrahileri hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Çakmak, “Üst göz kapağının düşüklüğü olan pitozis rahatsızlığı, bebeklikten yaşlılığa kadar her yaştaki hastada görülebiliyor. Bu rahatsızlığın tedavisi ise cerrahi müdahale ile yapılabiliyor. Cerrahide uygulanacak yöntem, yapılacak detaylı bir göz kapağı muayenesi ile belirleniyor. Hastanın bütün göz fonksiyonlarının detaylı bir şekilde muayene edilmesi sonucunda hastanın ihtiyaçlarına uygun operasyon ile kesin çözümler üretebiliyoruz.” diye konuştu.