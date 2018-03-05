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Türkiye’de bir ilke imza attık

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı (GYO), bir ilke imza atarak, Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracını gerçekletirdi. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı (GYO) Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracıyla ilgili olarak Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Türkiye’de bir ilke imza attık

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı (GYO), bir ilke imza atarak, Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracını gerçekletirdi. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı (GYO) Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracıyla ilgili olarak Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 17:37
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Türkiye’de bir ilke imza attık

Halk GYO, Türkiye’de 100 milyon TL’lik gayrimen- kul sukuk ihracını gerçek- leştirdi. Gayrimenkulde Türkiye’de bir ilk olan bu sukuk ihracı için İstanbul Borsası’nda gong töreni düzenlendi. Gayrimenkulde gerçekleştirdikleri sukuk ihracıyla ilgili Ekovitrin’e konuşan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, gayri- menkulde Türkiye’de ilk defa sukuk ihracı yapıldığını söyleyerek, Türkiye’de bir ilke imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Söyleşinin devamı...

Son Güncelleme: 06.03.2018 13:48
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