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"Hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmu, “2023 hedefi olarak koydugumuz ve her yerde tekrarlayarak zihinlerimize kazınmasını istedigimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaacagız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

"Hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmu, “2023 hedefi olarak koydugumuz ve her yerde tekrarlayarak zihinlerimize kazınmasını istedigimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaacagız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

06 Mart 2018 Salı 11:57
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"Hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’de siyasi iradenin kararlılığıyla turizm sektörünün 2017’yi iyi bir şekilde bitirdiğini söyledi. 2017’de 32 milyon 400 bin yabancı turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirten Numan Kurtulmuş, yaklaşık 26 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiğini ifade etti. EMITT Fuarı’nda Ekovitrin’e konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, EMITT Fuarı’nın profesyonelce hazırlandığını ve turizmde umutları artıran bir fuar olduğunu belirtti.

Bakan Numan Kurtulmuş, “Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanının söylediği gibi geçen yıla göre yüzde 70 artan rezervasyon var. Şimdiden erken rezervasyonlar ümit verici, turizm sektörü ciddi bir şekilde toparlanıyor. 2023 hedefi olarak koyduğumuz ve her yerde tekrarlayarak zihinlerimize kazınmasını istediğimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yaptığımız 3. Turizm fuarından sonra sektörde olağanüstü yüksek bir motivasyon ortaya çıktı” dedi.

“TURİZMDE TEŞVİKLERE DEVAM EDİYORUZ”
Sektör temsilcileriyle biraraya gelerek onların görüşlerini aldıklarına değinen Bakan Numan Kurtulmuş, “Onlara cesaret vererek işlerini kolaylaştırmak için gayret sarfediyoruz. Bakanlık olarak turizm sektöründeki teşviklerimize devam ediyoruz. 2018 yılında uçuş destekleri vermeye devam edeceğiz. Bu da sektör için son derece hareketlendirici bir faktör. Aynı şekilde kruvaziyer turizm sektörü ile ilgili destek kararını çıkardık. Türkiye dünyada hiçbir ülkenin olmadığı avantajlara sahip. Türkiye, dünyada 4 mevsimin birarada yaşandığı ender ülkelerden birisi. Altyapı hizmetleri bakımından son derece gelişmiş bir noktaya geldik. 3. Havalimanı ile birlikte turizm sektörü daha da canlanacak. Tarihi ve kültürel zenginlik bakımından dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan zenginliğe sahibiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE TURİZMİNİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK UMUTLUYUZ”
Bakan Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de halkın misafirperverliği, turistlerin Türkiye’ye gelmesini sağlayacak bir faktör. Önümüzdeki yıllarda hem ürünlerimizi artıracağız hem de yeni pazarlara açılacağız. Örneğin EMITT Fuarı’nda Çinliler ve Güney Korelilerle görüşmeler yaptık. Türkiye turizminin geleceği için çok umutluyuz. Turizmde 2014’de yaşanan muhteşem rekora 2018’de yaklaşmayı, 2019’da da geçmeyi hedefliyoruz.

Son Güncelleme: 06.03.2018 14:20
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