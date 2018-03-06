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Göz estetiği ile hem sağlık hem güzellik

Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Iskender Alkın Solmaz, “Kapak düüklükleri gibi görme alanını etkileyen rahatsızlıkların tedavisi, bir seçenekten öte görme kalitesinin yükseltilmesi için bir zorunluluk. Düzenli yapılacak muayeneler ile dogru cerrahiye yönlendirilerek, hastanın ihtiyaç duydugu tedavilerin erken tehis ile balatılması ise, kimi durumlarda görme duyusunun kurtarılmasını saglayabiliyor” dedi.

Göz estetiği ile hem sağlık hem güzellik

Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Iskender Alkın Solmaz, “Kapak düüklükleri gibi görme alanını etkileyen rahatsızlıkların tedavisi, bir seçenekten öte görme kalitesinin yükseltilmesi için bir zorunluluk. Düzenli yapılacak muayeneler ile dogru cerrahiye yönlendirilerek, hastanın ihtiyaç duydugu tedavilerin erken tehis ile balatılması ise, kimi durumlarda görme duyusunun kurtarılmasını saglayabiliyor” dedi.

06 Mart 2018 Salı 11:37
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Göz estetiği ile hem sağlık hem güzellik

Gözlerin zararlı dış etkenlerden korunması konusunda ciddi etkileri bulunan göz kapak-larının açılıp kapanması, içe veya dışa dönme, üst göz kapağı düşüklüğü ve kirpik bozuklukları gibi rahatsızlıklar sebebiyle fonksiyonunu kaybedebiliyor. Bu gibi durumlarda oküloplastik cerrahi yöntemleri, estetik kazanımlarının yanı sıra bu önemli işlevin de korunmasına yardımcı oluyor.

HASTANIN KAPSAMLI MUAYENESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Op. Dr. İskender Alkın Solmaz, “Göz kapağı tedavileri ve estetiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, hastanın tam kapsamlı bir göz hastanesinde, işinin uzmanı doktorlar tarafından detaylı bir muayeneden geçmesi ve bu muayene sonuçlarına göre uygulanacak tedaviye karar verilmesi. Göz açısından büyük önem taşıyan göz kapaklarının işlevlerinde, tedavi sonrasında oluşabilecek ufak değişiklikler dahi ciddi sonuçlara yol açabilir. Hastanın bütün göz fonksiyonlarının detaylı bir şekil- de muayene edilmesi, operasyonun başarılı olması için önemli” dedi.

MEDİKAL ESTETİK UYGULAMALAR
Medikal estetik uygulamalar arasında göz çevresi botoks uygulamaları, kazayağı ve alın çizgilerinin giderilmesi, göz kapağı torbaları, tikleri, spazmları ve kapak düşüklüklerinin giderilmesi, cilt sıkılaştırma tedavisi ve gözaltı dolgu uygulamalarının bulunduğunu ve göz ameliyatları yapılırken genellikle lokal anestezi kullanıldığını belirten Op. Dr. Solmaz, “Doktorun hastaya uygun gördüğü ve uyguladığı operasyon sonrasında hastalarımız aynı gün taburcu olabiliyor ve dikkat etmeleri gereken birkaç ufak nokta dışında hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Kapak ameliyatlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise ister estetik ister cerrahi amaçlı olsun, göz kapak fonksiyonlarının korunması. Bu sebepten dolayı, gözün yapısına ve göz kapağının fonksiyonelliğine hâkim göz hastalıkları uzmanı cerrahlar tarafından uygulanması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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