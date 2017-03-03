banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaMart - 2017

Mars Logistics yeni hatlar açacak

03 Mart 2017 Cuma 11:47
Bu haber 22 kez okundu

İtalya–Lüksemburg ve Almanya-Türkiye arasında gidiş-dönüş tren çalıştıran Mars Logistics, 1900 araçlık filo havuzunu genişletmeyi hedefliyor.

Mars Logistics yeni hatlar açacak
 Ulaşmış Mars Logistics, demiryolu taşımacılığında Avrupa ülkelerine karşılıklı olarak gerçekleştirilen seferler ile maliyetleri düşürerek yükün en uygun vagon tipi ile emniyetli şekilde sevkini sağlıyor. İtalya–Lüksemburg arasında gidiş-dönüş haftada 12 tren çalıştırdıklarını belirten Mars Logistics Demiryolu Operasyon Müdürü Erdin Erengül, “römorklarımızı trenlerle Avrupa’ya dağıtıyoruz. Ayrıca Almanya–Türkiye arasında haftada 4 sefer çalışan bir konteyyeni hatlar açacak ner trenimiz var. Yaklaşık 1900 araçlık filo havuzumuzu bu frekanslara paralel olarak genişletmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu hatlardaki frekansı olabildiğince arttırmaktır” diyor. Mars Logistics’i; müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip, yenilikçi ve lider bir lojistik şirketi olduğunu söyleyen Erengül,”alternatif taşıma modlarımızdan biri olan Intermodal hat ile hem birden çok taşıma modunu kullanarak alternatif bir taşıma sağlıyoruz hem de doğaya dost, çevreci bir taşıma gerçekleştirerek dünyaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Intermodal taşımacılık hizmetimiz ile yeşil lojistik gerçekleştirmenin yanında zamanında teslim, verimli ve maliyet avantajlı lojistik desteği de sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda geniş hizmet ağımız ve güçlü alt yapımızla hizmet kalitemizi sürekli yükseltme hedefiyle ilerliyoruz” açıklamasını yapıyor. Erengül sözlerini şöyle tamamlıyor, “mevcut hatlarımıza ilave olarak yeni Mars Logistics Mars Logistics Demiryolu Operasyon Müdürü Erdin Erengül, hatlar için de fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu hatlarda bulunan trenleri destekleme hususunda da yeni yatırımlar planlıyoruz. Öte yandan ülkemizde son yıllarda demiryolu alanında önemli adımlar atılıyor. Bilhassa serbestleşme sürecinde alt yapı ve tren operatörlüğünün ayrıştırılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Demiryolu taşımacılığında gerçekleştirilen her iyileştirmenin ülkemizin sürdürülebilir dünya yaklaşımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.