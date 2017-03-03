Mars Logistics yeni hatlar açacak

Ulaşmış Mars Logistics, demiryolu taşımacılığında Avrupa ülkelerine karşılıklı olarak gerçekleştirilen seferler ile maliyetleri düşürerek yükün en uygun vagon tipi ile emniyetli şekilde sevkini sağlıyor. İtalya–Lüksemburg arasında gidiş-dönüş haftada 12 tren çalıştırdıklarını belirten Mars Logistics Demiryolu Operasyon Müdürü Erdin Erengül, “römorklarımızı trenlerle Avrupa’ya dağıtıyoruz. Ayrıca Almanya–Türkiye arasında haftada 4 sefer çalışan bir konteyyeni hatlar açacak ner trenimiz var. Yaklaşık 1900 araçlık filo havuzumuzu bu frekanslara paralel olarak genişletmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bu hatlardaki frekansı olabildiğince arttırmaktır” diyor. Mars Logistics’i; müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip, yenilikçi ve lider bir lojistik şirketi olduğunu söyleyen Erengül,”alternatif taşıma modlarımızdan biri olan Intermodal hat ile hem birden çok taşıma modunu kullanarak alternatif bir taşıma sağlıyoruz hem de doğaya dost, çevreci bir taşıma gerçekleştirerek dünyaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Intermodal taşımacılık hizmetimiz ile yeşil lojistik gerçekleştirmenin yanında zamanında teslim, verimli ve maliyet avantajlı lojistik desteği de sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda geniş hizmet ağımız ve güçlü alt yapımızla hizmet kalitemizi sürekli yükseltme hedefiyle ilerliyoruz” açıklamasını yapıyor. Erengül sözlerini şöyle tamamlıyor, “mevcut hatlarımıza ilave olarak yeni Mars Logistics Mars Logistics Demiryolu Operasyon Müdürü Erdin Erengül, hatlar için de fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu hatlarda bulunan trenleri destekleme hususunda da yeni yatırımlar planlıyoruz. Öte yandan ülkemizde son yıllarda demiryolu alanında önemli adımlar atılıyor. Bilhassa serbestleşme sürecinde alt yapı ve tren operatörlüğünün ayrıştırılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Demiryolu taşımacılığında gerçekleştirilen her iyileştirmenin ülkemizin sürdürülebilir dünya yaklaşımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”