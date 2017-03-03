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Kuveyt Türk’ten Sağlam Kart

03 Mart 2017 Cuma 11:05
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Kuveyt Türk, yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart’a özel kampanya yaptı. Türk halkının özündeki “sağlamcılık” Kuveyt Türk’ün Sağlam Kart reklamıyla film oldu.

Kuveyt Türk'ten Sağlam Kart
 Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye’deki alışveriş alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak geliştirdiği yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart’ı dikkat çekici reklam kampanyasıyla lanse etti. Türk halkının olumlu özelliklerinden biri olan “Sağlamcılık”tan hareketle hazırlanan reklam filminde sağlamcı karakterlerin özellikleri, aldıkları tedbirler ve ihtiyatlı davranış biçimleri örneklerle ekrana taşınıyor. İzleyicinin kendini bulduğu ve karakterlerle özdeşleştiği Kuveyt Türk’ün Sağlam Kart reklam filmi, Türk halkının “sağlamcı” karakterine en uygun kartın Sağlam Kart olduğu mesajını veriyor. Bütçe dostu Sağlam Kart’ın hem temel ihtiyaç harcamalarında sunduğu taksit seçenekleri hem de altın biriktirme özelliğiyle rakiplerinden ayrıştığını vurgulayan Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir şunları ifade ediyor: “Yeni nesil kredi kartı olarak tanımladığımız Sağlam Kart’la bilinçli tüketimi teşvik etmek için çalışıyoruz. Temel ihtiyaçlardan kaynaklanan harcamaları vade farksız yüksek taksit sayılarımızla desteklerken kazanılan Altın Puan’ları cari hesapta biriktirme ya da gram altına çevirme imkanı sunuyoruz. Sağlam Kart’ı anlatırken de hepimizin özümüzde bulunan, kültürümüzün bir parçası olan ‘sağlamcı’ davranış biçiminden hareket ettik. Müşterilerimize, Sağlam Kart sayesinde kredi kartı kullanırken de sağlamcı olabilecekleri mesajını verdik.” Prodüksiyonu ATL Yapım tarafından gerçekleştirilen Sağlam Kart reklam filminin yönetmen koltuğunda kendine has çekim ve kurgu tarzıyla başarılı işlere imza atan ünlü İtalyan yönetmen Leonardo Dalessandri yer alıyor. İtalyan yönetmen, özellikle Watchtower serisiyle dünya çapında bir üne sahip. Toplamda 70 milyonun üzerinde izlenme sayısını yakalayan filmleri sosyal medyada ses getirdiği gibi, uluslararası TV kanallarıında da haber oldu. Watchtower of Turkey filmi 2014’te En İyi Vimeo Videosu seçildi.
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