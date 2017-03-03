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Double Tree by Hilton Elazığ açıldı

03 Mart 2017 Cuma 10:39
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Hilton’un sektör lideri 14 markasından biri olan DoubleTree by Hilton, yeni oteli Double Tree by Hilton Elazığ’ın açılışını gerçekleştirdi.

Double Tree by Hilton Elazığ açıldı
Hilton’un sektör lideri 14 markasından biri olan DoubleTree by Hilton, yeni oteli Double Tree by Hilton Elazığ’ın açılışını gerçekleştirdi. Elazığ’daki otel, Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren 11 Double Tree by Hilton otelinin arasında yerini aldı. Şehir merkezinde ve belli başlı turistik merkezlere de yakın konumda bulunan 110 odalı Double Tree by Hilton Elazığ, Elazığ Havalimanı’na 12 km mesafede. Çatı katındaki Terrace Bar & Cafe, şehrin en büyük teras kafelerinden biri. All Day Dining restoranında Türk ve dünya mutfağından birbirinden leziz yemekler, Lobby Bar’da atıştırmalıklar sunuluyor. DoubleTree by Hilton Global Başkanı Dianna Vaughan şöyle konuştu: "DoubleTree by Hilton Elazığ konuklarını, DoubleTree by Hilton'a özgü misafirperverlik ve markanın alametifarikası, check-in sırasında çikolata parçacıklı sıcak kurabiye ile karşılıyor, konaklama boyunca mükemmel hizmet sunuyor. Merkezi konumu, tarihi alışveriş yerlerine ve Elazığspor'un kalesi Elazığ Atatürk Stadyumu’na yakınlığıyla otelimiz Elazığ'a hem iş hem de eğlence amacıyla gelenler için mükemmel bir seçim." Ayrıca konuklar sauna, hamam, özel dinlenme alanları, masaj odaları, buhar odası, kuru ve ıslak sauna, jakuzi, kapalı havuz ve Vitamin Bar’ın bulunduğu spa'da stres atıp rahatlayabilir ya da 24 saat açık modern spor merkezinden yararlanabilirler.
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