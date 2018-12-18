Yurtiçi Kargo'ya 'CIO' ödülü

IDG lisansı ile 40’tan fazla ülkede düzenlenen ve teknoloji liderleri için en prestijli ödüller arasında sayılan CIO Ödülleri’nin Türkiye’de bu yıl 9’uncusu düzenlendi. Dünya Gazetesi ve CIO Dergisi tarafından Logitech, Panasonic ve Radore sponsorluğunda 13 Aralık tarihinde Fairmont Quasar İstanbul’da düzenlenen gecede, uzman isimlerden oluşan jüri üyeleri tarafından 5 önemli kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda Yurtiçi Kargo CIO’su Dursun Dinçer ödüle layık görüldü.

CIO ödülünün sahibi olmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Yurtiçi Kargo Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dursun Dinçer: “Yurtiçi Kargo hem Türkiye’de hem sektöründe Dijital Dönüşüm’e ayak uydurmuş, bu bağlamda Mobil Teknolojilerin Taşımacılık Sektörü’nde yaygınlaştırılması için de öncü olmuş bir markadır. Ödüle layık görüldüğümüz dijital dönüşüm projesi ile öncelikle el terminallerinden kaynaklanan kullanım zorluğu ve donanım maliyetleri gibi engellerin önüne geçebilmek amacıyla Mobil Kurye Uygulamasını geliştirdik. Bu sayede Kargo alım, kargo teslim, erişim sağlanamayan müşteriler için elektronik bilgi notu (Geldik Bulamadık), Kurye Rota ve Konum Planlama, Kurye’nin günlük dağıtım, iş listesi oluşturma ve Mobil Faturalandırma gibi işlemlerini Akıllı Telefonlarından yapılabilir hale getirdik. Söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılmasını ve sahada tüm kuryeler tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla 2018 yılında kargo sektöründe yine bir ilk olarak yarattığımız Mobil Oyunlaştırma Teknolojisi “YK GAME” ile başarıyı ödüllendirme sistemini geliştirdik. Bu ve benzerleri gibi geleceğe yönelik yaratıcı çözümler, kargo sektöründe ilkler ve müşteri odaklı hizmetler yaratmaya bundan sonra da Yurtiçi Kargo olarak devam edeceğiz.’ dedi.

Türkiye’nin önde gelen kurumlarının hayata geçirdiği yenilikçi ve başarılı projeleri ve bu projelere liderlik eden CIO’ların ödüllendirildiği yarışmada projeler; hayata geçirildiği kurumlarda değişime öncülük etmesi, yenilikçi yaklaşım sunması, ilgili kurumların operasyonlarında güç yaratması, şirket yönetiminde etki yaratması ve yatırımın geri dönüşünü sağlaması gibi 5 ana kriter esas alınarak değerlendirildi.