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Yerli traktör Case IH, lansmana Güneydoğu Anadolu’dan başladı

Case IH, Güneydoğu Anadolu’da düzenlediği saha etkinliklerinde çiftçileri, Türkiye’nin ilk yerli üretim yarı otomatik şanzımanlı traktörüyle buluşturuyor.

Yerli traktör Case IH, lansmana Güneydoğu Anadolu’dan başladı

Case IH, Güneydoğu Anadolu’da düzenlediği saha etkinliklerinde çiftçileri, Türkiye’nin ilk yerli üretim yarı otomatik şanzımanlı traktörüyle buluşturuyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:42
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Yerli traktör Case IH, lansmana Güneydoğu Anadolu’dan başladı

TürkTraktör’ün seçkin markası Case IH, son teknolojiye sahip traktör ve tarımsal ekipmanlarını tanıtmak üzere Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirdiği etkinliklerde bölge çiftçilerini ağırlıyor.

Üstün performansı eşsiz tasarım ile birlikte sunan Case IH, ziyaret edeceği illerde düzenlenecek etkinliklerde, ilk kez bu yıl Mart ayında lansmanı yapılan FarmallA Active Drive4 Serisi’ni tanıtırken aynı zamanda bölgenin en çok tercih edilen traktörleri olan JX, JXB ve JXC serilerinin ve bu traktörlere uygun olan pulluk, kültivatör ve rotovatör ekipmanlarının da çiftçiler tarafından birebir deneyimlenmesine imkân sunuyor.

Çiftçilerin yoğun ilgisi ile başlayan etkinlik, ilk durağı Şanlıurfa’dan sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam edecek. Tanıtımda yer alan Case IH FarmallA Active Drive4 Serisi, ilk yerli üretim yarı otomatik transmisyona sahip traktör olma özelliği taşıyor. Bu seri, sunduğu vites seçenekleri sayesinde, kullanıcının sadece zamandan değil aynı zamanda yakıttan da tasarruf elde etmesine imkân tanıyor.

Çiftçi buluşmaları esnasında ziyaretçiler, hem bu seriyi hem de Güneydoğu Anadolu bölgesinin en çok tercih edilen traktör serilerini yakından inceleme fırsatı yakalıyor.

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