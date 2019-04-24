Yarattığı etik kültür Mars Logistics’e ödül getirdi

Etik Değerler Merkezi Derneği’nin şirketlerin toplum önünde itibarının ve etik konusundaki duyarlılıklarını artırılması amacıyla bu yıl yedicisini düzenlediği organizasyonda Mars Logistics adına ödülü İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Direktörü Özgür Dondurmacı aldı. Kurulduğu 1989 yılından itibaren ortaya koyduğu kurumsallaşma politikası ve inşa ettiği etik kültürle dikkat çeken Mars Logistics tüm grup şirketlerinde etik değerlerin benimsenmesine, etik kültürün oluşturulmasına ve geliştirilmesine büyük değer veriyor. Bu doğrultuda ilk kez 2007’de “Etik Değerler Rehberi’ni yazan ve şirket içerisinde yayımlayan Mars Logistics, yarattığı sistemin gelişimini sağlamak üzere etik ilke ve kuralları belirli bir sorumluluk duygusu çerçevesinde uygulayarak etkin çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Mars Logistics, 1400’ü aşkın çalışanı odağında ortaya koyduğu davranış kimliğiyle şirketin etik kültür anlayışını tüm platformlarda yansıtmayı hedefliyor.

ETİKA 2018 Türkiye Etik Ödülleri’ne başvuran ve Etik Değerler/Etik Kültür, İtibar Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Liderlik/Yaratıcılık/Önderlik ve Uyum Yönetimi olmak üzere altı kategoride hazırlanan 112 soruyu yanıtlayan şirketler arasında, uluslararası etik standartlara göre yapılması gereken etik uygulamaların yüzde 70’inden fazlasını yerine getiren 20 şirket ödüle layık görüldü.