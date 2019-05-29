UND’den Alışan Lojistik Sürücülerine Ödül

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle gerçekleştirilen 2019 Profesyonel Sürücü Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Sürücüsü” seçilen Alışan Lojistik Şoförü Namık Enkin Bizel ödülünü Crown Plaza Asia Hotel'de gerçekleştirilen UND Geleneksel İstanbul İftar Yemeğinde aldı. Alışan Lojistik şoförlerinden Ercan Raifoğlu ve Erol Kutlu ise belirlenen kriterleri karşılayarak “IRU Onur Nişanı” almaya hak kazandı.

Beş kıtadaki 73 ülkeden 169 meslek örgütünü çatısı altında toplayan ve UND’nin aktif üyelerinden olduğu IRU tarafından her yıl, üyesi olan meslek örgütleri tarafından aday gösterilen ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren binlerce profesyonel sürücü arasından uygun bulunanlara, “IRU Onur Nişanı” veriliyor. Sürücülerde aranan özellikler arasında; mevcut ve eski işverenlerinin tam memnuniyetini kazanmış ve en az 20 yıl profesyonel sürücü olarak çalışmış olmak, aynı nakliye şirketinde en az 5 yıldır çalışıyor olmak, ulusal ya da uluslararası karayolu taşımacılığı alanında, profesyonel sürücülüğe başladığından bu yana en az 1.000.000 km yol kat etmiş olmak, son 20 yıl içerisinde yaralanmaya yol açmış ağır bir trafik kazasına asli kusurlu olarak sebebiyet vermemiş olmak, son 5 yıl içinde ülkesinin yahut araç kullandığı ülkelerin trafik, gümrük veya idari mevzuatını ciddi bir şekilde ihlal etmemiş olmak yer alıyor. IRU Yönetim Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeden başarıyla geçen isimler ödülün sahibi oluyor. “IRU Onur Nişanı” almaya hak kazanan sürücüler arasından seçilen 1 sürücüye “Yılın Sürücüsü” ödülü veriliyor.

Kurulduğu günden itibaren sürekli büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen Alışan Lojistik, uluslararası taşımacılıkla başlayan yolculuğunda, bünyesine farklı alanlarda çözümler üretebilen şirketleri ve hizmetleri de katarak bu hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor. Özellikle yanıcı madde taşımacılığında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Alışan Lojistik, güvenli araç kullanımı konusunda sektördeki öncü konumunu aldığı ödüllerle kanıtlıyor.