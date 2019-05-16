Tırsan, Sarp Intermodal’e filo teslimatının büyük bölümünü gerçekleştirdi

Güvenilir lider Tırsan, en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Bulgaristan, İtalya ve Almanya’da bulunan ofisleriyle Türkiye ile Avrupa arasında intermodal taşımacılık hizmeti sunan Sarp Intermodal, tercihini yine Tırsan’dan yana kullanarak filosuna eklediği 200 adet

Kässbohrer Swap Body K.SWAU C+’nin 120 adedini teslim aldı. Tırsan’ın Samandıra lokasyonunda gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, Sarp Intermodal Genel Müdürü Şenol Taş, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Daf- Tırsan Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

“Tırsan, Üretimde Tarihi Rekor Kırdı”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 55’den fazla ülkedeki müşterileri için en verimli çözümleri üreten Tırsan’ın yurt dışında büyümesini hızlandırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ekonomik olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Ancak her krizin sonucunda yeni bir fırsat doğacaktır. Ama bu tür dönemlerde bizim yaptığımız gibi o fırsatın hazırlıklarını yapmak gerekiyor. Yeni çalışma alanlarında, yeni rekabet analizinde ihtiyaçları tespit etmek, müşteriye daha yakın durmak ve bütün bunların sonucunda da müşterilerden alacağınız geri dönüşlerle yeniden organizasyonunuzu ve işbirliğinizi geliştirecek alanlara yönelmeniz gerekiyor. Biz de Tırsan olarak bunu yapıyoruz. 2018’de bütün bu çalışmalarımızın sonucunu gördük ve üretim tarihimizin rekorunu kırdık. 10 bini aşkın sayıda üretim yaptık ve bunun yaklaşık 9 binini ihraç ettik.”

“Avrupa’nın En Hafif Swap Body Aracını Ürettik”

Tırsan olarak bu yıl da yurt dışında büyümeye devam edeceklerini ifade eden Çetin Nuhoğlu, “Bu şekilde hem yurt dışındaki yeni trendleri görüyoruz, hem de oradaki zorlukları anlıyoruz, ayrıca müşterilerin yeni bakış açılarını ve iş modellerini görüyoruz. Bu gözlemlerimize dayanarak intermodal taşımacılığa yönelme kararı aldık ve geçen sene Avrupa’nın en hafif Swap Body aracını yaparak, 67. IAA Fuarı’nda sergiledik.

Sarp Intermodal, intermodal taşımacılıkta öncü firmalardan biri. Geçen yıl kendilerine teslim ettiğimiz 20 adet Swap Body aracından sonra, şimdi de 100 adet K.SWAU C+ teslim ediyoruz, sene sonunda ise 80 adet daha araç teslim edeceğiz. ” açıklamalarında bulundu.

“Birincilik Ödüllerimiz Türk Mühendislerinin Gücünü Gösteriyor”

Tırsan’ın kaliteli ve verimlilik odaklı ürünleriyle Avrupa’daki markalar içerisinde iki kez birinci seçilerek ödül aldığını vurgulayan Nuhoğlu, “2016 ve 2018 yılında dünyanın en prestijli inovasyon ödülü Treyler İnovasyon Ödülleri’nin sahibi olduk. Bu ödüller, Türk mühendisliğinin geldiği güçlü yeri gösteriyor. Müşterimizin rekabet gücünü artırırken, kalite konusunda uzun dönemli bir ilişki kuruyoruz. Hepsinden öte sadece birilerinin yaptığını yaparak değil, onlardan daha iyi yaparak bunu sağlıyoruz.” dedi.

“Rekabetçiliği Artıracak Yeni İş Modellerine İhtiyaç Var”

Avrupa’daki daralma nedeniyle Türk firmalarının zor günler geçirdiğini ve bu zorlukların aşılması için rekabet güçlerini artırmaya yönelik yeni iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini belirten Çetin Nuhoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Avrupa’daki daralma tabii ki ilk önce taşımacılık sektörünü etkiliyor. Avrupa’daki daralma nedeniyle Türkiye’nin genel ihracatında özellikle de otomotiv tarafında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Bu nedenle yeni iş modellerine ihtiyaç var. Daha rekabetçi olmalıyız. Bu tip krizlerin en önemli avantajlarından biri de her firmanın kendi süreçlerine daha detaylı bakabilmesi, tasarrufa daha önem vermesi. Dolayısıyla bu tür kriz dönemlerinde daha fazla çalışmamız, daha zinde olmamız daha fazla beyin jimnastiği yapmamız gerekiyor.”

“Filo Yatırımında Tek Tercihimiz Tırsan”

Kalitesi, operasyonel esnekliği ve verimliliğinden dolayı filo yatırımlarında sadece Tırsan’ı tercih ettiklerine dikkat çeken Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, “Sarp Intermodal olarak iki gün önce 5. yılımızı kutladık. O günden bu yana özellikle yoğun olarak kullandığımız 45’lik konteyner tarafında adetlere bakıldığında en fazla hareket sağlayan şirket konumundayız. Ancak kapalı kasa araçlarla yaptığımız taşımalarda dokunamadığımız alanlar oluyordu ve biz de bir arayışa girerek Swap Body yatırımına karar verdik. Bu araçlar için de tarcihimiz 3 yıl önce iş birliğine başladığımız ve 3800 kg ağırlığında, 26 tonlara kadar taşımamıza olanak sağlayan şasisinden oldukça verim aldığımız Tırsan’dan başkası olamazdı. Bundan sonra yapacağımız tüm şasi ve konteyner yatırımları da Tırsan olmaya devam edecek. Umut ediyorum ki filomuzdaki Tırsan araçlarımızın sayısını artırarak devam ettiririz ve kalitesine güvendiğimiz Tırsan ile beraber yapımızı kuvvetlendiririz.

Bunun yanı sıra Tırsan Finansman A.Ş. bu proje esnasında finansman desteği ile de firmamıza büyük destek oldu. Projenin tamamı Tırsan Finansman şirketi tarafından finanse edildi. Bu yatırımlarımızın son derece isabetli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz ve hali hazırdaki operasyonlarımızı bu araçlarla devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

“Almanya Ofisi Açıldı, Sırada İngiltere Var”

Sarp Intermodal’in Türkiye’de intermodal taşımacılık yapmak için kurulan ilk şirket olduğunu hatırlatan Talay, “Sarp Intermodal; taşımacılık, depolama ve gümrükleme hizmetlerinin yanı sıra gemi ikmal çözümleri de sunuyor. Yurt dışında Bulgaristan ve İtalya’dan sonra Almanya’da ofisimizi açtık. Yılın son çeyreğinde İngiltere ofisimizi açmayı planlıyoruz. Grup bünyesinde Sarp Intermodal ve Sarp Ekspres olmak üzere iki şirketimiz bulunmakta. Intermodal altyapısı kullanarak, tüm parsiyel operasyonlarımızı Sarp Ekspres adı altında entegre etmeye başladık. Aslında bu araç yatırımımızın amacı da şu anda treylerler ile yapmakta olduğumuz parsiyel taşımalarımızın tamamını swap body araçlara kaydırmak istememiz. Sarp Intermodal olarak müşterilerimiz tarafından tercih edilen bir firmayız. Bu sebeple işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz.” açıklamalarında bulundu.

“Avrupalı Firmalar Şoförsüz İş Modellerine Yöneliyor”

Avrupa’da ve Türkiye’de yaşanan şoför problemine de değinen Onur Talay, büyük firmaların bu sorunu aşmak için intermodal çözümlere yöneldiğini belirterek, “Özellikle Avrupa’nın çekici ihtiyacını karşılayan Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde ciddi anlamda şoför problemi yaşanıyor. Almanya’da, Fransa’da ve İngiltere’de bu çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Ayrıca şu anda Avrupa parlamentosunda görüşülen bir konu var. Bugüne kadar Baltık plakalı veya Romen plakalı bir aracın Avrupa Birliği içerisinde taşımacılık yapması serbestti. Ancak şu anda görüşülen kanunlara göre, o şoförün 1 ay çalıştıktan sonra ülkesine dönmesi zorunluluğu konuşuluyor. Zaten şoför sıkıntısı var, bir de bunun eklenmesi Avrupa’da taşımaları büyük oranda sekteye uğratacak gibi gözüküyor. Bu nedenle Avrupa’daki büyük nakliye firmalarının tamamı iş modellerini biraz daha şoförden bağımsız hale getirmeye çalışıyorlar. Daha fazla demiryolu, daha fazla blok trenler kullanmaya yöneliyorlar. Daha fazla swap body daha fazla konteyner kullanmaya çalışıyorlar.” dedi.

İntermodal taşımacılığın ekonomik olmasının yanı sıra çevreci bir taşıma modu olduğuna da vurgu yapan Talay, “İthalatçı ve ihracatçı firmalarımızın intermodal taşımacılığı tercih etmesinin nedeni ekonomik olması. Ama bir noktadan daha bakmamız gerekiyor ki, biz çevreci lojistik yapıyoruz. Bugün belki bunun değeri anlaşılmıyor ama 10 sene sonra 20 sene sonra bunun değeri daha da anlaşılacak. Firmalar taşıma bedeli konusunda karar verirken, artık bunları da dikkate almalı” açıklamalarında bulundu.

Kässbohrer K.SWAU C+ Swap Body Araç Özellikleri

Kässbohrer'in Avrupa’nın en hafif Swap Body’sinin de dahil olduğu Swap Body ailesinin üçüncü ürünü olan K.SWAU C+ aracı, ekonomik ve çevreye duyarlı intermodal taşımacılık için özel olarak tasarlanmıştır.

K.SWAU C+, C45 ve C64 arasında taşıma kodu verebilmektedir ve 34 euro palet kapasitesine sahiptir. Ayrıca araç, 5.800 kg'lık boş ağırlığı, 2.850 mm’lik yüksek iç neti ve 195 mm’lik düşük şasi yüksekliği ile operasyonel işlerde maksimum verimlilik sağlamaktadır.

K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile donatılan K.SWAU C+, özel her biri 2,5 ton kapasiteli ve 98 farklı bağlama noktası ve 8 adet palet tutucuyla donatılmıştır.