Tırsan, Münih’te sektör ile buluşacak 



Tırsan bünyesinde yer alan dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo segmentinin pazar lideri Talson, yeni aracını 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Transport Logistic 2019 fuarında sektörle buluşturacak.

Güvenilir lider Tırsan bünyesinde bulunan Talson, kaliteli, yenilikçi ve sürdürülebilir ürün gamıyla, Avrupa’nın en önemli lojistik fuarlarından Transport Logistic 2019’da yerini alıyor. 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan fuarda Talson, yeni aracını da katılımcıların beğenisine sunacak.

Talson, Kalite ve Sürdürülebilirlik İçin Üretiyor

Tırsan bünyesinde 35 yıllık inovasyon başarısını kesintisiz devam ettiren Talson, havacılık mühendisliğinden esinlenen kendi kendini destekleyen alüminyum üst yapılı kutu araçları ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Operasyonel verimlilik sağlayan ve çevreye katkıda bulunan Talson, alüminyum ürünlerin geliştirilmesine de öncülük ediyor.



İnovasyon alanındaki tüm bu başarılarını aldığı yeni ödüllerle taçlandırmaya devam eden Talson, son olarak Güvenli Kutu konseptiyle Treyler İnovasyon 2019’da “Konsept” kategorisinde 3.’lük elde etti.

Talson’un Güvenli Kutu konsepti, kendinden destekli alüminyum üst gövde yapısında geliştirme ve özel modifikasyonlar ile sunuluyor. Ürün, TAPA düzenlemelerine göre en güvenli kutu tipi treyleri sağlamak için tüm elektronik kapı ve kilit sistemleri markalarıyla entegre edilebiliyor. Güvenli Kutu, değerli eşyaların güvenli şekilde taşınabilmesi için de özel bir tasarıma sahip. Çok yönlü müşteri ihtiyaçlarına göre Talson’un tüm ürün gamı, intermodal, FNA soğutucu ve hava kargo araçları dahil, yüksek güvenlikli teknolojiyle sunulabiliyor.

Talson’un Yeni Aracı HOL A6 | STAND 420’de

Talson’un intermodal taşımacılığa yeni bir soluk getirecek aracı, Transport Lojistik 2019 fuarı boyunca HOL A6 | STAND 420’de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.