Tırsan'dan iki yeni araç

Avrupa’nın en geniş ürün gamını sunan Tırsan, bu yıl da inşaat, yapı malzemesi, madencilik makineleri, inşaat araçları ve ekipmanları konusunda dünyanın en önemli fuarı Bauma 2019’da yerini aldı. Kaliteli ve verimlilik odaklı ürünleriyle 55’den fazla ülkedeki müşterilerinin ilk tercihi olan Tırsan, fuarda lansmanını yaptığı hidrolik dümenlenir Low-Bed K.SLH 3 ve ağır taşımacılık için geliştirilen yüksek kaliteli ve çok fonksiyonlu yeni platformu K.SPS H 4 ile büyük ilgi topladı.

Ağır ve hacimli yükler için geniş, esnek ve güvenli taşıma çözümleri sunan Tırsan, fuarda lansmanını yaptığı iki aracını sektörle ilk kez buluştururken, ağır taşımacılık mühendisliğinin en iyi örneği, 3 akslı uzayabilen Kässbohrer Mega platform K.SPA M, Dijital Treyler Kontrol (DTC) ile Treyler İnovasyon 2019 “Konsept” kategori adayı hafif tasarımlı Yatay Silobas K.SSL 35 ve en son teknoloji ile donatılmış Alüminyum Damper K.SKA’yı da kapsayan tam ürün gamını Bauma 2019’da sergiledi.



Yepyeni Hidrolik Dümenlenir Low-Bed K.SLH 3: Maksimum Manevra Kabiliyeti, Düşük Bakım Maliyeti, Çeşitlendirilmiş Yük Güvenliği, Daha Yüksek Taşıma Kapasitesi ve Çok Daha Fazlası...

Tırsan’ın fuarda büyük ilgi gören yeni hidrolik dümenlenebilir Low-Bed aracı K.SLH 3, özellikle kırsal alanlardaki dar virajlar için tasarlanmış 42 dereceye kadar dönme açısı bulunan 3 adet hidrolik dümenlenebilir aksı ile maksimum manevra kabiliyeti sunar. Bu aks sistemi hidrolik olarak dümenlenebilir, uzaktan kontrol edilebilen ve otomatik hızlanan bir sistemdir.



K.SLH 3'ün otomatik merkezi yağlama sistemi, uzun süreli kullanımda bakım maliyetini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Araç, çok sayıda yağlama noktası ile treylerin her zaman en iyi durumda olmasına ve her an kullanıma hazır olmasına imkan sağlar. Operasyonların kesintisiz ve hızlı şekilde devam etmesini sağlayan otomatik yağlama sistemi aynı zamanda bakım maliyetlerini de minimum seviyeye indirmektedir.



Çok yönlü yük güvenliği seçenekleriyle donatılan0 K.SLH 3, 6.200 mm'ye kadar uzatılabilir, 875 mm platform yüksekliğine sahip düşük yükseklikteki güçlü şasisi ile ağır ve balast yükler için esnek ve güvenli taşıma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, yan televre üzeri ve dikey sütunlu baba cepleri sayesinde geniş yük sabitleme seçenekleri sunar. 9 x 2 adet 13,4 ton ve 5 x 2 adet 8 ton kapasiteli bağlama halkası, yüklerin güvenli bir taşınabilmesine imkan vermektedir. S700MC mukavemet sınıfı çelik ile üretilmiş sağlam şasisi ile K.SLH 3, dayanıklı ve hafif şasi tasarımı ve 12.000 kg'lık düşük dara ağırlığı ile daha yüksek taşıma kapasitesi sağlar. Yüksek akma dayanıma sahip S700MC çelik kullanımı, maliyet avantajı, daha az gaz emisyonu ve daha az yakıt tüketimi sağlayan çözümler sunmaktadır.



K.SLH 3'ün yükleme platformu yüksekliği, pazar standardından daha düşüktür ve 875 mm'dir. Bu özellik ile müşterilerin toplam gabari yüksekliğinde kalmalarını sağlamak üzere 3.125 mm yükleme yüksekliği sunulmaktadır. K.SLH 3, arka yükleme açısı ve kolay yükleme ve boşaltma işlemleri için çeşitli arka yükleme rampalarına sahiptir. Tırsan, 20 yıla kadar koruma sağlayan metalizasyon sayesinde en iyi korozyon direncini sağlar. K.SLH 3 aracında, 20 ft, 2 x 20 ft ve 40 ft taşımalar için en uygun konteyner taşıma çözümleri de sunulmuştur. K.SLH 3, toplam uzunluğu 19.450 mm olan uzatılabilir şasiyle, 2 x 300 mm açılabilen yan genişletme braketleri ve taşınabilir yük çeşitliliğinde verdiği opsiyonlarla öne çıkmaktadır.



Tırsan’ın Ağır Yük Taşımacılığı İçin Geliştirdiği Kutu Profilli Şasi İle Donatılan Çok Fonksiyonlu Yüksek Kaliteli Platform Aracı K.SPS H 4, Esnek Depolama Seçenekleri, Yakıt Tasarrufu ve Düşük Emisyon Sunuyor.

Tırsan’ın ağır taşımacılık için geliştirilen çok fonksiyonlu ve yüksek kaliteli yeni platformu K.SPS H 4, sağlam şasisi, değişken konteyner kilit kombinasyonları ve EUMOS - 40511 ve Code XL sertifikalı farklı yük güvenliği seçenekleri ile ağır, düz ve balast yüklerin sağlam ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. S700MC çelik kullanımı sayesinde daha hafif olan araç, tasarruf imkanı ve düşük emisyon imkanı sunar. Ek olarak, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde daha az yakıt tüketimi imkanı sağlar. Kutu profilli şasi konstrüksiyonu ile K.SPS H 4, geleneksel platform araçlarından ayrılır. Kompakt yapısıyla daha iyi yük dağılımı ve ağır yükler için daha yüksek mukavemet sunar. Şasi altında esnek depolama seçenekleri, değişken yük güvenliği özellikleri ve 13,4 ton kapasiteye sahip yeni bağlama halkaları ile 1.100 mm'den 1.250 mm'ye kadar 5. tekerleğe sahip kamyonlara uyarlanabilir olan K.SPS H 4, operasyonel esnekliği artırırken, sağlam ve güvenli taşıma çözümleri ile donatılmıştır. Yan ve arka duvarlar ile sütunlar için de saklama kutuları bulunmaktadır.

K.SPS H 4 aracına, antrepo ve depo yüklemelerinde geri yanaşarak yükleme yapılabilmesi adına konteyner kilitleri arkaya yaslı şekilde hizalanmıştır. Esnek ve hızlı yükleme ve boşaltma işlemleri için, konteyner kilitleri, konteyner kilit ceplerine kolayca takılabilir ve çıkarılabilir özellikte dizayn edilmiştir. K.SPS H 4, düz ve sağlam şasi yapısı ile 20 ft'den 40 ft'e kadar taşıma alternatifleri sunmaktadır. Metalizasyon seçeneği ile K.SPS H 4, 20 yıla kadar korozyon önleyici koruma sağlar.



K.SLH 3 Teknik Özellikleri;

• 5. Tekerlek Yüksekliği: 1.250 mm

• Tekerlek Tabanı: 8.800 mm

• Dış Uzunluk: 13.250 mm

• Platform Uzunluğu: 9.300 mm

• Platform Uzatma: 6.200 mm

• Deveboynu Uzunluğu: 3.900 mm

• Platform Yüksekliği: 875 mm

• Toplam Genişlik: 2,550 mm

• Dara Ağırlığı: 12.000 kg ± 3% (18/30 versiyon için)

• King-Pin Kapasitesi: 18.000 kg

• Teknik Aks Yükü: 30.000 kg

• Brüt Araç Ağırlığı: (60 km / s): 48.000 kg

K.SPS H 4 Teknik Özellikleri;

• Toplam Uzunluk: 13.600 mm

• 5. Tekerlek Yüksekliği: 1.100 - 1.150 - 1.200 - 1.250 mm

• Dara Ağırlığı: 7.850 mm

• Brüt Araç Ağırlığı: 54.000 kg

• Yük kapasitesi: 46.150 mm

• Platform Yüksekliği: 1.250 - 1.300 - 1.350 - 1.400 mm

• Toplam Genişlik: 2,540 mm

• Dingil açıklığı: 7.700 mm