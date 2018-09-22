TIRSAN, BİR İLKİ BAŞARDI

Türkiye’nin 41 yıldır aralıksız lider treyler üreticisi Tırsan, dünyanın en prestijli inovasyon ödülünü ikinci kez kazandı. Sekizgen Orta Kirişli Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracı ile 68 başvuru arasından Treyler İnovasyon 2019 ödülü “Şasi” kategorisinin şampiyonu oldu. Bünyesindeki Talson markası ile ürettiği Güvenli Kutu aracıyla ‘Konsept’ kategorisinde 3. olan Tırsan, bu sene 4 aracıyla aday olan ve 2 kategoride derece yapan uluslararası tek üretici ve ödülü arka arkaya kazanan dünyanın ilk 3 treyler üreticisinden biri oldu.

67. IAA Fuarı kapsamında, Hannover Almanya’da gerçekleştirilen ödül töreninde tüm Tırsan ailesi adına ödülü Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Nuhoğlu büyük bir gururla teslim alırken Tırsan, treyler sektörünün dünyaya açılan kapısı olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşadı ve her alanda lider olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Tırsan, Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinde Sekizgen Orta Kirişli Kässbohrer K.SHG AVMH aracı ile Şasi kategorisinde 1.lik, Talson marka Güvenli Kutu ürünü ile Konsept kategorisinde 3.’lük elde etti. K.SSL otonom boşaltım sistemli akıllı yatay Silobas aracı ile "Konsept", K.SSK akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli damperli Silobas aracı ile "Emniyet" kategorilerinde aday gösterildi. Tırsan, 2016 yılında Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile ‘Emniyet’ kategorisinde Treyler İnovasyon 2017 ödülünün sahibi olmuştu.

K.SHG AVMH İle 30 Senelik Problemi Çözdü ve En İddialı Mühendislik Kategorisinin Şampiyonu Oldu

Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinde mühendisiler için en iddialı kategori ‘Şasi’nin şampiyonu, sekizgen orta kiriş tasarımı sektördeki uygulamanın tek örneği multifonksiyonel K.SHG AVMH aracı 30 senedir çözülemeyen, aracın kalıcı hasarına da yol açan, dizayna bağlı tüm burulma problemlerini ortadan kaldırıyor. Sekizgen orta kiriş dizaynı sayesinde sorunsuz çalışan teleskopik fonksiyon, ön, orta ve arka uzantılar ve dikkatle tasarlanmış kilit mekanizmaları 20, 40, 45’lik konteynerlerin en verimli ve kolay şekilde yüklenmesini sağlıyor. Sekizgen orta kiriş dizaynı ile tüm şasi bağlantıları da güçlenen K.SHG AVMH optimum yük dağılımı ile multifonskiyonel konteyner taşıyıcılar arasında en dayanaklı araçtır. 30 yıldır çözülemeyen sorunu çözen Tırsan, mühendisler için en iddialı kategori olan ‘Şasi’de ki ödülüyle ileri mühendislik çözümlerinin de liderliğini devam ettiriyor.

En İyi Kutu Araçlarını Üreten Talson, 67. IAA Fuarında Ödüllü Aracını Sergiliyor

Dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo taşımacılığı segmentinin pazar lideri Talson, Güvenli Kutu ürünü ile “Konsept” kategorisinde 3.’lük elde etti. Fuarda katılımcılarla buluşan Talson Güvenli Kutunun kendinden destekli alüminyum gövde yapısı, güvenliği en yüksek seviyeye taşıyan özel donanımıyla dikkat çekiyor ve her marka kapı ve kilit sistemleri ile uyumlu çalışıyor.