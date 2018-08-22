Ticaret savaşından güçlenerek çıkacağız!

UND Yönetim Kurulu son dönemlerde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep birlikte verilecek ortak mücadele ile güçlenerek çıkılacağını bildiren bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Ülkemizi gerek siyasi gerek ise ekonomik olarak hedef alan eylem ve yaptırım uygulamalarına karşı Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu pek çok defa kanıtladık. Son dönemde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep beraber verdiğimiz mücadeleden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. Gerek ekonomimizin sağlam altyapısı ve kurumsal örgütlenişi gerek ise tüm sektörlerimizin dinamik yapısı ile ortaya koyduğu sinerji, hedeflere ulaşmada önümüzdeki tüm engelleri ortadan kaldıracaktır” denildiUlaştırma sektörünün ekonomiye verdiği katkılara değinen Yönetim Kurulu “Güçlü filosu ile yılda yaklaşık 1.2 Milyon sefer üzerinden 71 ülkeye ihracatımızı taşıyan sektörümüz, ihracat ile kalkınan ülkemiz için stratejik öncelikli bir sektör konumundadır. Ülkemizin 500 Milyar Dolarlık 2023 yılı hedefine ulaşması için 2017 yılında 15 Milyar Dolar olarak verdiğimiz katkı bu yıl daha da artacaktır. Bu başarıda devletimizin bütün kurum ve kuruluşları ile desteği her daim şükranla karşılanmıştır”