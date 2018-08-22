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Ticaret savaşından güçlenerek çıkacağız!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda A.Ş, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile gıda atığını önlemek için iş birliği yapacağını duyurdu. Proje kapsamında gıda atığı ortalama %40 seviyesinde önlenecek, yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek. Türkiye, “Her Şey Dahil Otelcilik” sektörü bu iş birliği ile otellerde müşteri memnuniyetinden ödün vermeden gıda atığını önleyerek hem sosyal, hem çevresel, hem de finansal açıdan sorumluluk sahibi yepyeni bir iş yapış şeklini ortaya koyarak diğer sektörlere de örnek olacak.

Ticaret savaşından güçlenerek çıkacağız!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda A.Ş, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile gıda atığını önlemek için iş birliği yapacağını duyurdu. Proje kapsamında gıda atığı ortalama %40 seviyesinde önlenecek, yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek. Türkiye, “Her Şey Dahil Otelcilik” sektörü bu iş birliği ile otellerde müşteri memnuniyetinden ödün vermeden gıda atığını önleyerek hem sosyal, hem çevresel, hem de finansal açıdan sorumluluk sahibi yepyeni bir iş yapış şeklini ortaya koyarak diğer sektörlere de örnek olacak.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:28
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Ticaret savaşından güçlenerek çıkacağız!

UND Yönetim Kurulu son dönemlerde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep birlikte verilecek ortak mücadele ile güçlenerek çıkılacağını bildiren bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Ülkemizi gerek siyasi gerek ise ekonomik olarak hedef alan eylem ve yaptırım uygulamalarına karşı Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu pek çok defa kanıtladık. Son dönemde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep beraber verdiğimiz mücadeleden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. Gerek ekonomimizin sağlam altyapısı ve kurumsal örgütlenişi gerek ise tüm sektörlerimizin dinamik yapısı ile ortaya koyduğu sinerji, hedeflere ulaşmada önümüzdeki tüm engelleri ortadan kaldıracaktır” denildiUlaştırma sektörünün ekonomiye verdiği katkılara değinen Yönetim Kurulu “Güçlü filosu ile yılda yaklaşık 1.2 Milyon sefer üzerinden 71 ülkeye ihracatımızı taşıyan sektörümüz, ihracat ile kalkınan ülkemiz için stratejik öncelikli bir sektör konumundadır. Ülkemizin 500 Milyar Dolarlık 2023 yılı hedefine ulaşması için 2017 yılında 15 Milyar Dolar olarak verdiğimiz katkı bu yıl daha da artacaktır. Bu başarıda devletimizin bütün kurum ve kuruluşları ile desteği her daim şükranla karşılanmıştır”

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