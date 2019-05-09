MRŞ Uluslararası Nakliyat a.ş. ve Tırsan, güç birliği yaptı

Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği en geniş ürün gamı ile lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Merkezi Bursa olan ve çeyrek asırdır yurt içi ve yurt dışı taşımacılık yapan MRŞ Uluslararası Nakliyat A.Ş. tercihini kalite ve verimlilikten yana kullanarak, filosuna 20 adet Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treyler ekledi. Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, MRŞ Uluslararası Nakliyat A.Ş. sahibi Mahmut Maraş ve Daf-Tırsan Otomotiv Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.

“Firmaların Rekabet Gücünü Artırıyoruz”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, uluslararası taşımacılıkta hızlı büyümesini sürdüren MRŞ Uluslararası Nakliyat A.Ş.’nin tercihini yine Tırsan’dan yana kullanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Tırsan olarak, müşterilerimizin isteklerini biliyor, her türlü operasyonel ihtiyaçlarına göre çözümler sunuyor ve 55’den fazla ülkedeki müşterilerimiz için verimli çözümler üretiyoruz. Türkiye’nin ilk treyler Ar-Ge merkezini kuran bir firma olarak, geliştirdiğimiz ürün ve sunduğumuz hizmetlerle Türk treyler sektörüne 42 yıldır öncülük ediyoruz. Geniş satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi operasyon süreçlerinde de destekliyoruz. Tırsan ürünlerini ve hizmetlerini tercih eden müşterilerimizin verimliliğini artırarak, uluslararası arenada onlara rekabet avantajı yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz. MRŞ Uluslararası Nakliyat A.Ş. ile iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Tırsan, Operasyonlarımızda Esneklik ve Verimlilik Sağlıyor”

Firma olarak uluslararası taşımalarda müşterilerinin her türlü yükünü büyük bir dikkatle ve en yüksek kalitede taşımaya özen gösterdiklerini, bu nedenle tercihlerini Tırsan’dan yana kullandıklarını vurgulayan MRŞ Uluslararası Nakliyat A.Ş. sahibi Mahmut Maraş, teslimat töreninde yaptığı konuşmasında şunları aktardı: “Çeyrek asırdır yurt içi nakliyesi yapan bir firma olarak sunduğumuz hizmetleri kesintisiz olarak sürdürürken, kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Filomuzu gençleştirip güçlendirirken, son olarak filomuza kattığımız 10 adet Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerin üst yapısının ve perdelerinin Code XL standartlarına ve aracın ADR’ye %100 uyumlu olması bizim açımızdan çok önemli. Bu sayede şimdi ve gelecek zamanlarda operasyonel işlerimizi daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Bu nedenle tercihimizi memnun kaldığımız Tırsan’dan yana kullandık.”

“Verimli Araçlarla Müşterilerimize Avantaj Sağlıyoruz”

Maraş, şirketin faaliyetlerinden bahsederek, “Müşterilerimize karayolunda yurt içi ve yurt dışı komple ve parsiyel taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca talep doğrultusunda karayolu, denizyolu (RO-RO) ve demiryolu hizmeti de verebiliyoruz. Tüm Türkiye’den batıda Avrupa’ya, doğuda ise Türki Cumhuriyetlerine taşıma yapıyoruz. Ayrıca Ukrayna ve Belarus hattında hizmet veriyoruz. Amacımız tek elden hizmet anlayışıyla müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini düşürmeye katkıda bulunmak. Tüm bu hizmetleri sunarken de filomuzda en kaliteli ve verimli araçları kullanıyoruz. Tırsan ürünleri, sağlamlığı, marka güvenirliği, 2. el değerinin yüksek olması ve müşteriye sağlamış olduğu avantajlardan dolayı öncelikli tercihimiz oldu” açıklamalarında bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına ve ADR’ye %100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemiyle; 2.850, 2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm'ye kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilmektedir. 7.200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Multi Ride araçları, 1.100 - 950 mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir. Firma sahiplerine operasyonel esneklik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır.

Tenteli Perdeli Multi Ride treylerlerin sahip olduğu K-Fix sistemi, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır. Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçları, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır.