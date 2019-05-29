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IRU ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), dün akşam düzenledikleri iftar davetinde IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) ödüllerini dağıttı.

IRU ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), dün akşam düzenledikleri iftar davetinde IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) ödüllerini dağıttı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:48
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IRU ödülleri sahiplerini buldu

UND Geleneksel İftar Yemeği 28 Mayıs’ta Crown Plaza Hotel’de yapıldı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ford Trucks’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen iftara, THY Yönetim Kurulu Başkanı ve HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) Başkanı İlker Aycı ile TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete de katıldı.


 
UND’nin bölgelerde gerçekleştirdiği ve 8 ilde gerçekleşen iftar yemeklerinin ardından Geleneksel İstanbul İftar Yemeği yoğun bir katılımla gerçekleşti. UND Genel Kurul Toplantısı’nın da gerçekleştirdiği etkinliğin ana sponsoru Ford Trucks oldu.

UND'nin en etkin üyeleri arasında olduğu ve 5 kıtada 74 ülkeden 169 meslek örgütünü çatısı altında toplayan küresel meslek birliği Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği - IRU’nun ödülleri sahiplerini buldu.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, sektör temsilcilerine seslenerek “Yıllardır bu sektörün geleceğini birlikte tasarladık. Hepsinden ötesi bugün, her şeye rağmen hala birbirine bağlı, hala birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan, bundan sonra da atacağı her adımda sırtını dayayacağı bir UND çatısı olan bir ortam var ve bunu siz sağladınız” dedi.

42 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM VE 42 YILDIR SEKTÖRÜMLE GURUR DUYUYORUM
“Bir çok sorunumuz, bir çok derdimiz ve yapacak çok işimiz” var diyen Nuhoğlu, sektör olarak rekabette geri kalmak istemediklerini söyledi. Lojistiğin salt bir sektör olmadığını ülke performansını etkileyen ve belirleyen bir sektör olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Kamunun her kesiminde, kalkınma planı dahil, Cumhurbaşkanlığı dahil en önemli konu budur. Çünkü biz sadece bir mal ihracatını konuşmuyoruz. Biz bir hizmet ihracatçısı olarak, hiçbir şey ithal etmeden bileğimizin gücüyle ülkemize döviz getiriyoruz. Getirdiğimiz döviz de 18 milyar dolardır. Turizm’den sonra Türkiye’ye en fazla döviz getiren sektörüz. Ve bunlar, bu sektörün 2023 yılında 50 milyar dolar döviz getirisi sağlamak için geliştirilen bir stratejinin sonucunda geliyor. Onun için bu sektörde 42 yıldır varım ve 42 yıldır gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
 
KÜRESELLEŞMEDEN VAZGEÇİLEMEZ
Kapılarda yaşanan sorunların, vizelerde yaşanan sorunların temelinde ticari korumacılığın olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Son 50 yılda ilk defa ülkelerin büyümesi küresel ticaretin büyümesinin altında kaldı. Herkes kendi içine kapandı, herkes kendini korumaya başladı. Bu doğru bir yöntem değildir. Bunda tüm vatandaşlar tüm dünya insanları çok şey kaybeder. Küreselleşme ve eşit şartlar altında rekabet insanlığın geleceğinin umududur” şeklinde konuştu.
 
“Bugün aramızda Ford Trucks var ve yüzde 90 yerlilik oranıyla üretiliyor. Bunu Türk mühendisleri yaptı ve Avrupa’da yalın kamyonu seçildi. Bugün bu ürün bütün dünyada dolaşıyor. Ford Trucks’ın bu seviyeye gelmesi bizi gururlandırıyor. Bir arkadaşımın dediği gibi -evet bu sefer oldu-” diyerek yerli üretimin önemine işaret eden Nuhoğlu aynı şekilde THY’nin milli marka olarak yakaladığı başarıya vurgu yaptı.
 
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın önemli başarılar yakaladığını bu nedenle kendisinden HİB’in başına geçmesini istediklerini söyleyen Nuhoğlu, “Bugüne kadar TOBB ile sorunlarımızın Ankara’ya taşınmasında çok önemli şeyler yaptık, hala yapıyoruz. Şimdi HİB ile hizmet ihracatçılarının farkı tüm bölgelere yayılacaktır” dedi.
 
Son 5-6 yılda, ülkemizde yaşanan olağan üstü durumlar nedeniyle önceliği ekonomi olmayan bir dönem yaşandığını aktaran Nuhoğlu, önümüzdeki 4 yılda sadece ekonomiye odaklanılacak bir dönemin başladığı söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de İftar yemeği iki güzel ödül törenine ev sahipliği yaptı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle gerçekleştirilen 2018 Profesyonel Sürücü Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Sürücüsü” seçilen Alışan Lojistik Şoförü Namık Enkin Bizel ödülünü Çetin Nuhoğlu ve İlker Aycı’nın elinden aldı.
 
Onur nişanı alan diğer sürücülerimiz

AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD.ŞTİ AHMET ÖZGÜL
ALADAĞ LOJİSTİK GÜMRÜKLEME İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ORHAN AYDIN
ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ DEDE SÜZER
ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ ERDAL DURAL
ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. NAMIK ENKIN BİZEL
ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. ERCAN RAİFOĞLU
ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. EROL KUTLU
ATC GRUP ZEKİ GÜMÜŞTAŞ
ATC GRUP YAKUP SEYDİOĞLU
ATC GRUP SELÇUK ÖZDAL
BAYNAK DAVUT HACIAHMETOĞLU
BAYNAK SEDAT EKEN
BAYNAK ALİ SAİT ALAY
BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT İSMET ŞAHİNKUŞ
BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT METİN ŞAHİNKUŞ
BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT UĞUR DÖKMETAŞ
BOLUBEYİ ULUS NAK. SEBAHATTİN KÖPÜR
BY BORA TRANSPORT EYÜP KARACAER
DABLAN NAKLİYAT SABAHATTİN ÖZDEMİR
DEMİR NAKLİYAT ERDOGAN KILIÇ
EKOL LOJİSTİK A.Ş RAMAZAN ÖZTÜRKMEN
EKOL LOJİSTİK A.Ş CİHAN ERSÖZ
ENCO LOJİSTİK AHMET FİNÇ
ENCO LOJİSTİK ALİ SOYLU
ENCO LOJİSTİK GÖKHAN ÖVÜNÇ
ENCO LOJİSTİK KÖROĞLU ÖZER
EROL KARDEŞLER TÜRKEŞ AKBULUT
EROL KARDEŞLER ORHAN KURUÖZ
EROL KARDEŞLER DOGAN KORUÖZ
EYÜP LOJİSTİK MEHMET ALİ ŞAHBUDAK
EYÜP LOJİSTİK MESUT ÖZDEMİR
EYÜP LOJİSTİK MEHMET EKMEKÇİ
EYÜP LOJİSTİK ÖZHAN KARABAL
GÖKBİL NAK. DEP. LOJ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. MEMET EMİN PORSUK
GÖKBİL NAK. DEP. LOJ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. ADEM BAŞ
GÖKBORA EMRE YONUS ALTINTAŞ
GÜRBULAK NAKLİYAT MUSTAFA ARAS
GÜRBULAK NAKLİYAT BEKARALİ ZAL
GÜRBULAK NAKLİYAT İBRAHİM ÇAKIR
GÜRBULAK NAKLİYAT NİZAMETTİN SUSAM
HİLAL TAŞIMACILIK VELİ ESKİSARILI
HİLAL TAŞIMACILIK MUSTAFA KÜÇÜKHARMANCI
HİLAL TRANS MÜRSEL MUTLU
HİLAL TRANS KADİR BATTAL
HİLAL TRANS MÜMİN ŞENTÜRK
HİLAL TRANS BAYRAM GÖKTAŞ
İKRA LOJİSTİK KADİR İNCE
İKRA LOJİSTİK CEBRAİL BİLGİLİ
İKRA LOJİSTİK COŞKUN DIBLANZADE
İKRA LOJİSTİK ŞEVKET IŞIK
İKRA LOJİSTİK MURTAZA CENAP ARSLANTAŞ
İNTERKOMBİ TRANSPORT VE LOJİSTİK A.Ş. MUHSİN SONER TEKELİ
İNTERKOMBİ TRANSPORT VE LOJİSTİK A.Ş. VAHDET ÖZTÜRK
LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. GÜLTEKİN ERBAŞ
LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. MEHMET SÜNEL
LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. ALİ PAŞA KANBUR
LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. ŞEMSETTİN GÜNER
LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. ŞEVKET GARİP
MAĞDENLİ NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. İSMAİL KURT
MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. ALİ KANSU
MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. İMDAT TUNÇ
MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. MUSTAFA ÇEVİK
MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. HARUN BUNCUK
MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. MURAT SER
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. NAZMİ MUTLU
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. ZEKERİYA BEKTAŞ
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. YAKUP MOLLA
NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. HAMİD HATİPOĞLU
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. İBRAHİM DERDİYOK
OTO NALÇACILAR ŞÜKRÜ AKBAŞ
OTO NALÇACILAR NEVZAT ALPER
OTO NALÇACILAR SİNAN GÜMÜŞLÜOL
OTO NALÇACILAR İBRAHİM BAŞ
ÖZ LİDERTRANS ULUS.TAŞ, ÇETİN ÇELİK
ÖZ LİDERTRANS ULUS.TAŞ. MEHMET ATİK ÖNER
ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. İRFAN İMER
ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. ERTAŞ BURÇAKLI
ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. OLCAY BAYRAK
PAY NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÜCEL GÜLLÜDAĞ
POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. REFİK ÇIKLA
POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. METİN YILDIRIM
POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. MUZAFFER NAKKAŞ
POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. METİN ÖZLEM
POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. HASAN TEM
S.S.ULUS.KAYNASLI MOT.TAS.KOOP SAİT YİRMİBEŞ
S.S.ULUS.KAYNASLI MOT.TAS.KOOP ZAFER ŞAHİN
SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. ÖZER ATASERT
SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. LEVENT ÖZER
SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. FİKRET KAYRUL
TRANSÇAĞ ULUS NAK VE TİC.LTD.ŞTİ. İRFAN YILDIRIM
ULU ULUSLARARASI NAKLİYAT AŞ. İSMAİL ÖZMEN
VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. AVNİ KOTAN
VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ÜLKÜ TANIK
VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. UĞUR OTHAN
VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ERSİN ÖZÜBERK
VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SUAT BALKAN
YÜKSEL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURZ.VE TİC.AŞ. TAMER YILMAZ

 
Gecede ayrıca, meslek ilkeleri ve ahlakına saygılı, kurumsallığa önem veren değerli yöneticilerimizin oluşturduğu “IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi” Ödülü verildi. Tepe yöneticileri ödüllerini Halim Mete ve Çetin Nuhoğlu'nun elinden aldı.

MARS LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞ. ERKAN ÖZYURT
ALC LOJİSTİK TAŞ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SONER ÇİÇEKLİ
GİRAY LOJ.ULUS.TAŞ.TİC.AŞ. ŞERİF DALGIÇ 
IMSAN TARIM GİDA AKR TEKS NAK  SERHAT IMRAK
DOKTOR ULUSTAŞ İTH-İHR TİC LTD.ŞTİ MURAT POLAT
GÜLSAN ULUS.NAK.TİC.LTD.ŞTİ ONUR GÜL
TAN GLOBAL LOJİSTİK CANER TAN
GÜLBİN ULUSLARARASI NAKLİYAT  NİHAT IRMAK

 

Son Güncelleme: 29.05.2019 15:58
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