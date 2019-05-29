IRU ödülleri sahiplerini buldu

UND Geleneksel İftar Yemeği 28 Mayıs’ta Crown Plaza Hotel’de yapıldı. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ford Trucks’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen iftara, THY Yönetim Kurulu Başkanı ve HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) Başkanı İlker Aycı ile TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete de katıldı.





UND’nin bölgelerde gerçekleştirdiği ve 8 ilde gerçekleşen iftar yemeklerinin ardından Geleneksel İstanbul İftar Yemeği yoğun bir katılımla gerçekleşti. UND Genel Kurul Toplantısı’nın da gerçekleştirdiği etkinliğin ana sponsoru Ford Trucks oldu.

UND'nin en etkin üyeleri arasında olduğu ve 5 kıtada 74 ülkeden 169 meslek örgütünü çatısı altında toplayan küresel meslek birliği Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği - IRU’nun ödülleri sahiplerini buldu.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, sektör temsilcilerine seslenerek “Yıllardır bu sektörün geleceğini birlikte tasarladık. Hepsinden ötesi bugün, her şeye rağmen hala birbirine bağlı, hala birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan, bundan sonra da atacağı her adımda sırtını dayayacağı bir UND çatısı olan bir ortam var ve bunu siz sağladınız” dedi.

42 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM VE 42 YILDIR SEKTÖRÜMLE GURUR DUYUYORUM

“Bir çok sorunumuz, bir çok derdimiz ve yapacak çok işimiz” var diyen Nuhoğlu, sektör olarak rekabette geri kalmak istemediklerini söyledi. Lojistiğin salt bir sektör olmadığını ülke performansını etkileyen ve belirleyen bir sektör olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Kamunun her kesiminde, kalkınma planı dahil, Cumhurbaşkanlığı dahil en önemli konu budur. Çünkü biz sadece bir mal ihracatını konuşmuyoruz. Biz bir hizmet ihracatçısı olarak, hiçbir şey ithal etmeden bileğimizin gücüyle ülkemize döviz getiriyoruz. Getirdiğimiz döviz de 18 milyar dolardır. Turizm’den sonra Türkiye’ye en fazla döviz getiren sektörüz. Ve bunlar, bu sektörün 2023 yılında 50 milyar dolar döviz getirisi sağlamak için geliştirilen bir stratejinin sonucunda geliyor. Onun için bu sektörde 42 yıldır varım ve 42 yıldır gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.



KÜRESELLEŞMEDEN VAZGEÇİLEMEZ

Kapılarda yaşanan sorunların, vizelerde yaşanan sorunların temelinde ticari korumacılığın olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Son 50 yılda ilk defa ülkelerin büyümesi küresel ticaretin büyümesinin altında kaldı. Herkes kendi içine kapandı, herkes kendini korumaya başladı. Bu doğru bir yöntem değildir. Bunda tüm vatandaşlar tüm dünya insanları çok şey kaybeder. Küreselleşme ve eşit şartlar altında rekabet insanlığın geleceğinin umududur” şeklinde konuştu.



“Bugün aramızda Ford Trucks var ve yüzde 90 yerlilik oranıyla üretiliyor. Bunu Türk mühendisleri yaptı ve Avrupa’da yalın kamyonu seçildi. Bugün bu ürün bütün dünyada dolaşıyor. Ford Trucks’ın bu seviyeye gelmesi bizi gururlandırıyor. Bir arkadaşımın dediği gibi -evet bu sefer oldu-” diyerek yerli üretimin önemine işaret eden Nuhoğlu aynı şekilde THY’nin milli marka olarak yakaladığı başarıya vurgu yaptı.



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın önemli başarılar yakaladığını bu nedenle kendisinden HİB’in başına geçmesini istediklerini söyleyen Nuhoğlu, “Bugüne kadar TOBB ile sorunlarımızın Ankara’ya taşınmasında çok önemli şeyler yaptık, hala yapıyoruz. Şimdi HİB ile hizmet ihracatçılarının farkı tüm bölgelere yayılacaktır” dedi.



Son 5-6 yılda, ülkemizde yaşanan olağan üstü durumlar nedeniyle önceliği ekonomi olmayan bir dönem yaşandığını aktaran Nuhoğlu, önümüzdeki 4 yılda sadece ekonomiye odaklanılacak bir dönemin başladığı söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de İftar yemeği iki güzel ödül törenine ev sahipliği yaptı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğiyle gerçekleştirilen 2018 Profesyonel Sürücü Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Sürücüsü” seçilen Alışan Lojistik Şoförü Namık Enkin Bizel ödülünü Çetin Nuhoğlu ve İlker Aycı’nın elinden aldı.



Onur nişanı alan diğer sürücülerimiz

AĞAÇLI PETROL VE TİCARET LTD.ŞTİ AHMET ÖZGÜL ALADAĞ LOJİSTİK GÜMRÜKLEME İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ORHAN AYDIN ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ DEDE SÜZER ALC LOJİSTİK TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ ERDAL DURAL ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. NAMIK ENKIN BİZEL ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. ERCAN RAİFOĞLU ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. EROL KUTLU ATC GRUP ZEKİ GÜMÜŞTAŞ ATC GRUP YAKUP SEYDİOĞLU ATC GRUP SELÇUK ÖZDAL BAYNAK DAVUT HACIAHMETOĞLU BAYNAK SEDAT EKEN BAYNAK ALİ SAİT ALAY BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT İSMET ŞAHİNKUŞ BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT METİN ŞAHİNKUŞ BEST ULUSLARARASI NAKLİYAT UĞUR DÖKMETAŞ BOLUBEYİ ULUS NAK. SEBAHATTİN KÖPÜR BY BORA TRANSPORT EYÜP KARACAER DABLAN NAKLİYAT SABAHATTİN ÖZDEMİR DEMİR NAKLİYAT ERDOGAN KILIÇ EKOL LOJİSTİK A.Ş RAMAZAN ÖZTÜRKMEN EKOL LOJİSTİK A.Ş CİHAN ERSÖZ ENCO LOJİSTİK AHMET FİNÇ ENCO LOJİSTİK ALİ SOYLU ENCO LOJİSTİK GÖKHAN ÖVÜNÇ ENCO LOJİSTİK KÖROĞLU ÖZER EROL KARDEŞLER TÜRKEŞ AKBULUT EROL KARDEŞLER ORHAN KURUÖZ EROL KARDEŞLER DOGAN KORUÖZ EYÜP LOJİSTİK MEHMET ALİ ŞAHBUDAK EYÜP LOJİSTİK MESUT ÖZDEMİR EYÜP LOJİSTİK MEHMET EKMEKÇİ EYÜP LOJİSTİK ÖZHAN KARABAL GÖKBİL NAK. DEP. LOJ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. MEMET EMİN PORSUK GÖKBİL NAK. DEP. LOJ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. ADEM BAŞ GÖKBORA EMRE YONUS ALTINTAŞ GÜRBULAK NAKLİYAT MUSTAFA ARAS GÜRBULAK NAKLİYAT BEKARALİ ZAL GÜRBULAK NAKLİYAT İBRAHİM ÇAKIR GÜRBULAK NAKLİYAT NİZAMETTİN SUSAM HİLAL TAŞIMACILIK VELİ ESKİSARILI HİLAL TAŞIMACILIK MUSTAFA KÜÇÜKHARMANCI HİLAL TRANS MÜRSEL MUTLU HİLAL TRANS KADİR BATTAL HİLAL TRANS MÜMİN ŞENTÜRK HİLAL TRANS BAYRAM GÖKTAŞ İKRA LOJİSTİK KADİR İNCE İKRA LOJİSTİK CEBRAİL BİLGİLİ İKRA LOJİSTİK COŞKUN DIBLANZADE İKRA LOJİSTİK ŞEVKET IŞIK İKRA LOJİSTİK MURTAZA CENAP ARSLANTAŞ İNTERKOMBİ TRANSPORT VE LOJİSTİK A.Ş. MUHSİN SONER TEKELİ İNTERKOMBİ TRANSPORT VE LOJİSTİK A.Ş. VAHDET ÖZTÜRK LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. GÜLTEKİN ERBAŞ LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. MEHMET SÜNEL LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. ALİ PAŞA KANBUR LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. ŞEMSETTİN GÜNER LOGİTRANS LOJİSTİK AŞ. ŞEVKET GARİP MAĞDENLİ NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. İSMAİL KURT MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. ALİ KANSU MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. İMDAT TUNÇ MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. MUSTAFA ÇEVİK MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. HARUN BUNCUK MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ. VE TİC.A.Ş. MURAT SER NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. NAZMİ MUTLU NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. ZEKERİYA BEKTAŞ NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. YAKUP MOLLA NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. HAMİD HATİPOĞLU OMSAN LOJİSTİK A.Ş. İBRAHİM DERDİYOK OTO NALÇACILAR ŞÜKRÜ AKBAŞ OTO NALÇACILAR NEVZAT ALPER OTO NALÇACILAR SİNAN GÜMÜŞLÜOL OTO NALÇACILAR İBRAHİM BAŞ ÖZ LİDERTRANS ULUS.TAŞ, ÇETİN ÇELİK ÖZ LİDERTRANS ULUS.TAŞ. MEHMET ATİK ÖNER ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. İRFAN İMER ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. ERTAŞ BURÇAKLI ÖZGÜR BEYNELMİLEL NAKLİYAT VE TİC.A.Ş. OLCAY BAYRAK PAY NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÜCEL GÜLLÜDAĞ POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. REFİK ÇIKLA POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. METİN YILDIRIM POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. MUZAFFER NAKKAŞ POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. METİN ÖZLEM POLAR XP SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİK A.Ş. HASAN TEM S.S.ULUS.KAYNASLI MOT.TAS.KOOP SAİT YİRMİBEŞ S.S.ULUS.KAYNASLI MOT.TAS.KOOP ZAFER ŞAHİN SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. ÖZER ATASERT SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. LEVENT ÖZER SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. FİKRET KAYRUL TRANSÇAĞ ULUS NAK VE TİC.LTD.ŞTİ. İRFAN YILDIRIM ULU ULUSLARARASI NAKLİYAT AŞ. İSMAİL ÖZMEN VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. AVNİ KOTAN VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ÜLKÜ TANIK VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. UĞUR OTHAN VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ERSİN ÖZÜBERK VİP ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. SUAT BALKAN YÜKSEL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURZ.VE TİC.AŞ. TAMER YILMAZ



Gecede ayrıca, meslek ilkeleri ve ahlakına saygılı, kurumsallığa önem veren değerli yöneticilerimizin oluşturduğu “IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi” Ödülü verildi. Tepe yöneticileri ödüllerini Halim Mete ve Çetin Nuhoğlu'nun elinden aldı.