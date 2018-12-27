İlk satışı gerçekleşti

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirketi Muş Yolu Turizm; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hassoy Motorlu Vasıtalar’dan 1 adet Yeni Travego 16 2+1 model otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Ankara gibi illerde faaliyet gösteren Muş Yolu Turizm; 2018’de filosuna kattığı 3 adet 2017 model Travego ve 1 adet 2018 model Tourismo 2+1’den sonra gerçekleştirdiği bu alım ile tamamıyla Mercedes-Benz marka 12 adet otobüsten oluşan filosunu daha da güçlendirdi.

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonu Grup Müdürü Murat Kızıltan, Hassoy Bayii Otobüs Satış Danışmanı Cenk Soydan ve Muş Yolu Turizm Firma Sahibi Mazhar Özkan katıldı.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada “Değerli iş ortağımız Muş Yolu Turizm ile bir kez daha işbirliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerini piyasaya sürdüğümüz Yeni Travego 16 SHD 2+1’in ilk sahipleri olarak tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz; Yeni Travego aracımızın kendilerine bol kazanç getirmesini diliyoruz. Ayrıca yetkili bayimiz Hassoy Motorlu Vasıtalar’a ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e de bu satış için gösterdikleri emek ve destekleri için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Muş Yolu Turizm’in sahibi Mazhar Özkan ise, “2018 içerisinde filomuza kattığımız 3 adet Travego ve 2018 model Yeni Tourismo’dan çok memnun kaldık. Yakıt ekonomisi otobüs alımı gerçekleştirirken en çok dikkat ettiğimiz unsurlardan biri. Mercedes-Benz otobüsleri de bu konuda en iyisi. Geçtiğimiz aylarda aldığımız Tourismo’nun düşük işletme maliyetini deneyimledikten sonra, bu sefer de filomuza Travego’nun yeni modelini katarak 2019’a güzel bir başlangıç yapmak istedik. Yıllardır tercihimizi Mercedes-Benz’den yana kullanıyoruz ve bu şekilde devam etmeyi hedefliyoruz. İşbirlikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.