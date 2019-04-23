Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
95953
ALTIN
238.713
DOLAR
5.8268
STERLİN
7.5518
EURO
6.5545

Hopaport Solonport ile beraber yola devam ediyor

HOPAPORT tüm Departmanlarında SOLONPORT otomasyon sistemi ile tüm işlemlerinde güven altına alındı.

Hopaport Solonport ile beraber yola devam ediyor

HOPAPORT tüm Departmanlarında SOLONPORT otomasyon sistemi ile tüm işlemlerinde güven altına alındı.

23 Nisan 2019 Salı 11:22
1298 Okunma
Hopaport Solonport ile beraber yola devam ediyor

Ülkemizin Karadeniz Bölgesindeki önemli limanları arasında bulunan HOPAPORT’ta her alanda durmak bilmeyen çalışmaları devam ediyor. Onlarca projeyi adım adım hayata geçirmeye başlayan HOPAPORT aynı zamanda tüm Departmanlarda çalışan personel eğitimlerine de ara vermeden devam ediliyor.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak teknolojiye de ayak uyduran HOPAPORT, SOLONPORT ile yaptığı anlaşma gereği limanın tüm departmanlarında SOLONPORT otomasyon sistemine geçti. HOPAPORT’ta gerek muhasebe, gerek ticaret, gerek lojistik gerek operasyon, gerek insan kaynakları,  gerek güvenlik, gerekse ana giriş ve çıkış kapılarında artık tüm işlemler otomasyon sistemi ile güvencesi altına alındı.

HOPAPORT bünyesinde tüm terminallerde kullanılmaya başlanan SOLONPORT otomasyon sistemi ile artık limana gelen gemiler ve anlık yük miktarları Otomasyon sistemi ile takip edilirken, müşterilere bir kolaylık daha sağlanarak artık tüm işlemler cep telefonu üzerinden de takip edilmeye başlandı.

HOPAPORT bilgi işlem sorumlusu İsmail Temelkaya, sistem ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere SOLONPORT’u merkezinde ziyaret etti. SOLONPORT Teknokent ofisinde yazılım ekibi ile bir araya geldi. İsmail Temelkaya, HOPAPORT’ta proje ve düşüncelerin sonunun gelmediğini ifade ederek “HOPAPORT için yeni projeler üzerine planlamalar yaptıklarını ve bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca  “SOLONPORT teknokent ofisinde çalışan ve HOPAPORT’ta SOLONPORT otomasyon sisteminin kurulumunu sağlayan Teknik ekipte görevli Yelda ve Arzu Hanım ve Oktay Bey ile teknik ekiple verimli görüşmeler yaptık. Kendilerine teşekkür ederiz.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fevzi Gandur, İstanbul Havalimanı’ndaki deposunu hizmete açtı
Fevzi Gandur, İstanbul Havalimanı’ndaki deposunu hizmete açtı
Tırsan'dan iki yeni araç
Tırsan'dan iki yeni araç
Goodyear, geliştirdiği çözümlerle ‘sürdürülebilirlik ödülü’ne layık görüldü
Goodyear, geliştirdiği çözümlerle ‘sürdürülebilirlik ödülü’ne layık görüldü
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim