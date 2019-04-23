Hopaport Solonport ile beraber yola devam ediyor

Ülkemizin Karadeniz Bölgesindeki önemli limanları arasında bulunan HOPAPORT’ta her alanda durmak bilmeyen çalışmaları devam ediyor. Onlarca projeyi adım adım hayata geçirmeye başlayan HOPAPORT aynı zamanda tüm Departmanlarda çalışan personel eğitimlerine de ara vermeden devam ediliyor.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak teknolojiye de ayak uyduran HOPAPORT, SOLONPORT ile yaptığı anlaşma gereği limanın tüm departmanlarında SOLONPORT otomasyon sistemine geçti. HOPAPORT’ta gerek muhasebe, gerek ticaret, gerek lojistik gerek operasyon, gerek insan kaynakları, gerek güvenlik, gerekse ana giriş ve çıkış kapılarında artık tüm işlemler otomasyon sistemi ile güvencesi altına alındı.

HOPAPORT bünyesinde tüm terminallerde kullanılmaya başlanan SOLONPORT otomasyon sistemi ile artık limana gelen gemiler ve anlık yük miktarları Otomasyon sistemi ile takip edilirken, müşterilere bir kolaylık daha sağlanarak artık tüm işlemler cep telefonu üzerinden de takip edilmeye başlandı.

HOPAPORT bilgi işlem sorumlusu İsmail Temelkaya, sistem ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere SOLONPORT’u merkezinde ziyaret etti. SOLONPORT Teknokent ofisinde yazılım ekibi ile bir araya geldi. İsmail Temelkaya, HOPAPORT’ta proje ve düşüncelerin sonunun gelmediğini ifade ederek “HOPAPORT için yeni projeler üzerine planlamalar yaptıklarını ve bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca “SOLONPORT teknokent ofisinde çalışan ve HOPAPORT’ta SOLONPORT otomasyon sisteminin kurulumunu sağlayan Teknik ekipte görevli Yelda ve Arzu Hanım ve Oktay Bey ile teknik ekiple verimli görüşmeler yaptık. Kendilerine teşekkür ederiz.” dedi.