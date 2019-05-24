Gulfstream, EBACE 2019’da rekortmen iş jetlerini tanıttı

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 13 bin havacılık uzmanına ev sahipliği yapan EBACE 2019 fuarı 21-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Palexpo ve Cenevre Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşti. İş jeti pazarının önemli firmalarının yer aldığı fuara, Kaan Air’in Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini yaptığı Gulfstream; G650ER, G600, G550 ve G280 modelleriyle katıldı.

90 farklı rekorun sahibi

Fuarın gözdesi ve Gulfstream’in en uzun menzilli modeli olan G650ER, 13 bin 890 kilometrelik uçuş menziliyle dikkat çekti. Cenevre'den Singapur'a 0.90 Mach hızla ve Cenevre'den Santiago'ya 0.87 Mach hızla gidebilen uçak, 8.379 deniz mili/15,518 kilometrelik mesafeyi 15 saat 23 dakikada alarak tarihteki en uzun menzilli ve en hızlı iş jeti uçuşu olma özelliğini kazandı. Singapur'u Tucson ve Arizona'ya bağlayan uçak, bugüne kadar iki şehir arasında 90 farklı rekorun altına imzasını attı.

Cenevre ile Tokyo’yu bağlıyor

Fuarda sergilenen diğer bir model olan G550, 12 bin kilometreyi aşan uçuş menzili ile Cenevre’yi Tokya’ya bağlayabiliyor. Hem kişisel hem de ticari uygulamalar için popüler bir seçenek olan jet, fuarda ilgi gören jetler arasında yer aldı.

Gulfstream’ın rekor kıran filosunun EBACE 2019’da sergilediği bir diğer uçağı G280 modeli ise 6 bin 667 kilometre uçuş menziliyle Cenevre’den Dubai’ye kolayca uçabiliyor. İki şehir arasında 65’ten fazla menzil ve süre rekoru kıran jet, New York’tan Cenevre’ye sadece 7 saat 34 dakika içinde uçabiliyor.

Kaan Air’in Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini yaptığı Gulfstream’ın yanı sıra, münhasır distribütörlüğünü yaptığı Leonardo Helicopters de AW169 modeliyle EBACE 2019 fuarında ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Kaan Air Hakkında

2000 yılında Başarı Holding bünyesinde kurulan Kaan Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dünyanın en büyük helikopter üreticilerinden; İtalyan Leonardo Helicopters ve Russian Helikopters/Kamov’un Türkiye distribütörlüklerini yürütmektedir. Leonardo Helicopters’ın Türkiye’deki pazar payını hızla artıran Kaan Air, 2017’de de ABD’li iş jeti üreticisi Gulfstream’in Türkiye Ticari Satışlar Temsilcisi oldu. Kaan Air’in, İstanbul Ayazağa’da 22 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş olan tesisinde yaklaşık 16 helikopter hangarlama kapasitesi bulunuyor. Tesis aynı zamanda Türkiye’nin tescilli en büyük heliportu olmasının yanı sıra, Leonardo Helicopters’in JAR145 standartlarında “Bölgesel Bakım Ve Onarım Merkezi”dir. Kaan Air müşterilerine helikopter satışının yanı sıra, kiralama, VIP taşımacılık, hava taksi, helikopter turları, havadan fotoğraf ve film çekim faaliyetleri dışında, hangarlama, heliport, yedek parça desteği, uçuş planlama (dispatch) servisi, yakıt desteği gibi alanlarda da geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Kaan Air, dünyanın önde gelen farklı kategorideki helikopter üreticilerinin “exclusive” distribütörlüğünün yanı sıra, orman yangınları ile havadan mücadele, elektrik iletim hatlarının havadan takibi, offshore, EMS gibi devlet ve özel sektöre gerçekleştirdiği önemli projelerle pazardaki varlığını her geçen gün büyütmeye devam etmektedir. Kaan Air, Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Avustralya, Almanya ve İtalya’daki ortaklık ve iştirakleri ile yurt dışında da önemli projelerde yer almaktadır.