FEVZİ GANDUR LOGISTICS, bir kez daha en iyi işveren seçildi!

Great Place To Work Enstitüsü tarafından Türkiye’nin en iyi işverenlerinin belirlendiği araştırma bu yıl altıncı kez düzenlendi. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi etkenlerin ön planda tutulduğu çalışmada lojistik sektöründe 70 yılı geride bırakan Fevzi Gandur Logistics 250-500 çalışan kategorisinde “En İyi İşverenler” arasında yer alarak, ödüle layık görüldü. 2017 yılında da en iyi işveren ödülüne layık görülen şirket, lojistik alanında bu ödülü alan ilk ve tek firma olma özelliğini koruyor. Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fevzi Gandur Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Serap Yetiş, çalışma ortamındaki güven ve huzur hislerinin başarıyı yukarıya taşıdığını ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak istediklerini belirtti. Mutlu müşterilere sahip olmanın mutlu çalışanlar ile mümkün olacağının da altını çizdi.

Lojistik sektörünün, çalışan sirkülasyonunun (turn over) en yoğun olduğu sektörlerin başında geldiğinin altını çizen Yetiş, her anlamda daha iyi bir çalışma ortamı yaratarak bu oranı aşağıya çekmeyi başardıklarını söyledi.