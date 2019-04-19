Fevzi Gandur, İstanbul Havalimanı’ndaki deposunu hizmete açtı

71 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren Fevzi Gandur Logistics, yurt içindeki yatırımlarına devam ediyor. En son İzmir’de Soğuk Hava Deposu, Trieste ve Gaziantep’te de ofis açılışları yapan şirket, şimdi de dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nda serbest depo yatırımını hizmete açtı.

Yeni depo yatırımıyla ilgili bilgiler aktaran Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, havayolu taşımaları ile entegre bir depolama süreci sağlayarak hızlı lojistik operasyonları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Günümüzde ihracatta hızlı olmanın kazandırdığına dikkat çeken Şafak, “İstanbul Havalimanı hızlı ihracat taşımalarında oldukça faydalı olacak. Ayrıca Ortadoğu ile Avrupa taşımaları arasında da önemli bir nokta haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin herhangi bir şehrinden yurtdışına havayolu ile yapılacak tüm ihracatlar için depolama çözümleri sunacaklarını belirten Şafak, “İstanbul Havalimanı aktarmalı gönderileri ilgili uçağın gününe-saatine kadar depomuzda muhafaza edebileceğiz.” dedi.

Hava Kargonun Büyümesine Katkı Sağlayacak

Yeni depoda uluslararası e-ticaret yapan firmalardan, acil gönderimlerin yoğun olduğu otomotiv sektörüne, sağlıktan teknoloji sektörüne kadar geniş bir yelpazeye çözüm sunabildiklerini aktaran Şafak, İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi itibariyle dünyadaki hava kargo operasyonlarında oldukça önemli bir merkez haline geleceğini ve bu yatırımla son 1 yılda yüzde 305 büyüme gösterdikleri hava kargo taşımalarındaki paylarını artırmak istediklerini vurguladı.

Hem Depolama Hem Ofis Alanları

Bu depoda, elleçleme, paketleme gibi hizmetler de sunabildiklerini vurgulayan Şafak, son teknolojiye sahip altyapı ve ekipmanlarla hizmet verdiklerini açıkladı. Depoda hizmet alan müşterilerinin çalışabileceği ofis alanlarının da yer aldığını ve bu sayede deponun gelişmiş bir operasyon merkezi haline geleceğini de sözlerine ekledi.