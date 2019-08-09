Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99405
ALTIN
264.902
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6345
EURO
6.1516

FAA’dan Gulfstream G600’e tip ve üretim sertifikası!

Gulfstream G600 iş jetleri teslimata hazır. Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini Kaan Air’ın yürüttüğü Gulfstream, G600 iş jetleri için Federal Havacılık Kurumu’ndan (FAA) hem tip sertifikası hem de üretim sertifikası aldı. Gulfstream, G600’ün teslimatlarına bu yıl  başlamayı planlıyor.

FAA’dan Gulfstream G600’e tip ve üretim sertifikası!

Gulfstream G600 iş jetleri teslimata hazır. Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini Kaan Air’ın yürüttüğü Gulfstream, G600 iş jetleri için Federal Havacılık Kurumu’ndan (FAA) hem tip sertifikası hem de üretim sertifikası aldı. Gulfstream, G600’ün teslimatlarına bu yıl  başlamayı planlıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:48
1242 Okunma
FAA’dan Gulfstream G600’e tip ve üretim sertifikası!

Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “Exclusive” distribütörü olan Kaan Air’in Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini yürüttüğü Gulfstream, G600 modeli için FAA ‘den tip ve üretim sertifikası aldı.  Gulfstream, G600 iş jetlerinin bu yıl ilk teslimatını gerçekleştirmeyi planlıyor. Aynı zamanda Gulfstream, G600 için Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’ndan (EASA)  da tip sertifikası almayı bekliyor.

Geniş kabin özelliğine sahip!

Menzili 6 bin 500 deniz mili olan Gulfstream G600 modeli, 0.85 Mach ile hızlı bir iş jeti olarak dikkat çekiyor. İki uçuş noktası arasında 11 hız rekoru kıran G600 modelinin maksimum çalışma hızı ise 0.925 Mach’a kadar çıkabiliyor. G600’ün kabin alanı ise G500 iş jetinden dört buçuk metre daha uzun. Gulfstream’in mühendislik ekibi, FAA tip belgelendirmesini alabilmek için toplamda 100 bin saat simülatör uçuşu ve 3 bin 200 saat de gerçek uçuş gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 09.08.2019 12:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEMSA’dan Sırbistan’a 30 araçlık teslimat
TEMSA’dan Sırbistan’a 30 araçlık teslimat
Karsan’dan Fransa’da stratejik ortaklık!
Karsan’dan Fransa’da stratejik ortaklık!
Bölgenin en büyük vinçleri Kumport Limanı’na ulaştı
Bölgenin en büyük vinçleri Kumport Limanı’na ulaştı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim