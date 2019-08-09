FAA’dan Gulfstream G600’e tip ve üretim sertifikası!

Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “Exclusive” distribütörü olan Kaan Air’in Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini yürüttüğü Gulfstream, G600 modeli için FAA ‘den tip ve üretim sertifikası aldı. Gulfstream, G600 iş jetlerinin bu yıl ilk teslimatını gerçekleştirmeyi planlıyor. Aynı zamanda Gulfstream, G600 için Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’ndan (EASA) da tip sertifikası almayı bekliyor.

Geniş kabin özelliğine sahip!

Menzili 6 bin 500 deniz mili olan Gulfstream G600 modeli, 0.85 Mach ile hızlı bir iş jeti olarak dikkat çekiyor. İki uçuş noktası arasında 11 hız rekoru kıran G600 modelinin maksimum çalışma hızı ise 0.925 Mach’a kadar çıkabiliyor. G600’ün kabin alanı ise G500 iş jetinden dört buçuk metre daha uzun. Gulfstream’in mühendislik ekibi, FAA tip belgelendirmesini alabilmek için toplamda 100 bin saat simülatör uçuşu ve 3 bin 200 saat de gerçek uçuş gerçekleştirdi.