Embraer ve Boeing ortaklık

Embraer ve Boeing, iki şirketin küresel havacılık pazarında büyümesini hızlandıracak olan stratejik ortaklık şartları konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, Embraer’in ticari uçak faaliyetlerinin ve servis hizmetlerinin dahil olduğu bu ortak girişimde hisselerin %80’in Boeing’e, %20’lik hisse ise Embraer’e ait olacak. Embraer ve Boeing nihai işlem belgelerini imzalamak için Brezilya Hükümeti’nin onayını bekliyor. Sonrasında işlemin kapanması ise geleneksel kapanış koşulları dahil olmak üzere hissedarların ve düzenleyici makamların onayına tabi olacak.

Öngörülen ortaklığın şartlarına göre, Boeing bu ortak girişimde hisselerin %80’ine 4,2 milyar dolar karşılığında sahip olacak. Söz konusu ortaklığın, 2020’den başlayarak Boeing’in hisse başı kazancına katkı sağlaması, sonrasında bu katkının artması ve üç yıl içerisinde yıllık olarak yaklaşık 150 milyon dolarlık vergi öncesi maliyet sinerjisi yaratması bekleniyor.

Anlaşma nihai hale geldikten sonra, bu ticari havacılık ortak girişimi bir Başkan ve CEO dahil olmak üzere Brezilya merkezli bir yönetim tarafından idare edilecek. Doğrudan Boeing Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO’su Dennis Muilenburg’a raporlama yapacak olan bu yeni şirketin operasyonel ve yönetim kontrolüne Boeing sahip olacak. Embraer ise operasyonların Brezilya’dan transferi gibi kimi stratejik kararlarda hak sahibi olmaya devam edecek.

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO’su Dennis Muilenburg anlaşmaya ilişkin, “Boeing ve Embraer yirmi yıldan uzun süredir işbirliği içerisinde ve birbirlerini gayet iyi tanıyor. Bu yılın başında açıkladığımız ortaklık girişimimizden bu yana birbirimize duyduğumuz saygı ve ortaklığımıza verdiğimiz değer artarak devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Embraer Başkan ve CEO’su Paulo Cesar de Souza e Silva ise “Bu ortaklığın bir bütün olarak Brezilya’ya ve Brezilya havacılık sanayiine büyük değer katacağından eminiz. Bu birliktelik küresel pazarda iki şirketi de güçlendirecek. Bu anlaşma, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejimizle uyum içerisindedir.” şeklinde görüş belirtti.

İki şirket ayrıca, KC-390 çoklu görevli nakliye uçağı için yeni pazarlar geliştirmek amacıyla başka bir ortak girişim oluşturma konusunda anlaşmaya vardı. Öngörülen ortaklığın şartlarına göre, Embraer bu ortak girişimde hisselerin %51’ine sahip olacak ve kalan %49’luk hisse ise Boeing’e ait olacak.

Bu işlemin yürürlüğe girmesi için Brezilya Hükümeti’nin izni, Embraer Yönetim Kurulu’nun onayı ve nihai işlem belgelerini imzalanması için yetki vermesi gerekmektedir. Taraflar nihai işlem anlaşmalarını imzaladıktan sonra, bu stratejik ortaklığın sağlanması geleneksel kapanış koşulları dahil olmak üzere hissedarların ve düzenleyici makamların onayına tabi olacak. Onayların zamanında alındığı varsayılırsa, işlemin 2019 yılı sonuna kadar kapanması hedeflenmektedir.

İleriye Dönük Beyanlar Risk ve Belirsizliğe Tabiidir

Bu basın bültenindeki bazı beyanlar; işlemin öngörülen şartlarına ilişkin açıklamalar, tarafların işlemi yerine getirme ya da kapatma koşullarını karşılama becerileri ve zamanlaması, öngörülen işlemin yararları ve sinerjilerinin yanı sıra herhangi geçmiş ve güncel bir gerçekle doğrudan ilişkisi olmayan herhangi bir diğer açıklama da dahil olmak üzere, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davaları Reformu Yasası’nın kapsamı dahilinde “ileriye dönük” olabilir. İleriye dönük ifadeler, doğruluğu kanıtlanmamış gelecekteki olaylar hakkındaki mevcut varsayımlara dayanmaktadır. Bu beyanlar garanti değildir ve tahmin edilmesi zor olan durumlarda risklere, belirsizliklere ve değişikliklere tabiidir. Birçok faktör, gerçek sonuçların bu ileriye dönük ifadelerden fiziki olarak farklılık göstermesine neden olabilir. Sonuç olarak, bu beyanlar sadece yapıldıkları tarih itibariyle geçerlidirler ve tarafların hiçbiri yasaların gerektirdiği durumlar haricinde ileriye dönük beyanları güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğü üstlenmez. Fiili sonuçların bu ileriye dönük beyanlardan önemli ölçüde farklılaşmasına neden olabilecek spesifik faktörler arasında, küresel ekonomik koşulların etkisi, tarafların bir işlem hakkında nihai anlaşmaya varma yeteneği, böyle bir işlemin gerçekleştirilmesi ve beklenen sinerjileri gerçekleştirmesi ve diğer önemli faktörler bulunmaktadır. Bu gibi faktörler, daha önce ve zaman zaman, Boeing Company ve / veya Embraer’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı başvurularda açıklanmıştır.