Ceynak, Tekirdağ Limanı’nı devraldı

26 Aralık 2018 günü Ankara’da gerçekleştirilen törenle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ Limanı işletme hakkını Ceynak’a resmen devretti. Ceynak, 2008 yılında Samsun Limanı özelleştirme ihalesini de kazanmıştı. Lojistik sektörünün önemli aktörlerinden Cey Group’un amiral gemisi olarak bilinen Ceynak’ın Tekirdağ Limanı’nı Ceyport Tekirdağ adı altında işleteceği açıklandı.

Ceynak, Ceyport Tekirdağ Limanı’nın devir almasıyla birlikte bünyesindeki liman sayısını ikiye, faaliyet gösterdiği liman sayısını da dörde çıkardı. Cey Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Samsun Limanı’nı ve Mersin Serbest Bölgesi Limanı’nı nasıl son teknoloji ile donatarak verimli hale getirmişsek, Tekirdağ Limanı’nı da en kısa sürede yüksek performansla hizmet veren bir yapıya kavuşturacağız” dedi.

Cey Group olarak daima “kazan – kazan” fikriyle hareket ettiklerine işaret eden Ali Avcı, sanayici ve ihracatçı firmaların gider hanelerinde navlun maliyetlerinin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“2010 yılında devraldığımız Samsunport’u gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve oluşturduğumuz profesyonel yapılanma ile Karadeniz’in yıldızı haline getirdik. Samsunport’tan edindiğimiz tecrübeyi Ceyport Tekirdağ’a yansıtarak İstanbul dâhil Trakya Bölgesi’nin genel kargo, konteyner ve Ro-Ro başta olmak üzere tüm yük gruplarında ihtiyaçlarını karşılar hale getireceğiz.”

Genç nüfusa sahip Türkiye’nin sürekli yatırıma ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Ali Avcı, ekonomiye katkı sağlamayı vatani görev addettiklerini belirterek; şu açıklamayı yaptı:

“Cey Group, lojistik ve tedarik zinciri sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren şirketler topluluğudur. Her şirketimiz kendi sahasında en iyi hizmeti verme prensibiyle hareket etmektedir. Hedefimizde, iş ortaklarına kazandırma fikri hâkimdir. Hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızın kazanması ve ülkemizin markalaşması hususunda üzerimize düşen hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz.”

Dünya coğrafyasını ve Türkiye jeopolitiğini yakından tanıyan yapısıyla, hizmet kalitesini ve ticari dinamiklerini, tüm faaliyet alanlarına entegre ederek dış ticaretin yoğunlaştığı Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin en önemli ticaret merkezlerinde faaliyet gösteren Ceynak, verdiği hizmetlerin tamamını müşteri memnuniyetini ilkesi üzerine inşa ederek yapılandırdı ve Türk ekonomisine geniş çaplı, modern tesisler kazandırdı. Cey Group, 2017 yılında gerçekleştirilen ihale ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin, Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.’deki payını satın aldı. Özel sektöre ait diğer devir işlemleriyle birlikte MESBAŞ’taki en büyük ortak konumuna geçti.