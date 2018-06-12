Camili (MACAHEL) bölgesinde Haziran ayında kar temizleme çalışması

Artvin'in Borçka ilçesinde, Gürcistan sınırında bulunan ve kış şartlarının ağır olduğu Camili bölgesinde, Haziran ayına rağmen bölgeden kalkmayan kar için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince kar temizleme çalışması başlatıldı. Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın talimatıyla karla kaplı bulunan yayla yolları ve yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, havaların ısınmasıyla aynı zamanda çığ ve heyelan riskine karşı da önlem alıyor. Karçal Dağının eteklerinde bulunan ve 6 köyün yer aldığı Camili (Macahel) bölgesindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Lekoban, Fındıklı ve Çukunet yaylarına yaz ayıyla birlikte göç edecek köylülere yardım eli uzandı. Söz konusu yayla yollarında yaklaşık 2 metreye ulaşan kar kütlelerini temizlemek amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 4 kişilik kar temizleme ekibi oluşturuldu.

İş makineleriyle yoğun bir çalışma başlatan ekiplerin karla mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Köylüler memnun

Ramazan Bayramının ardından yaya göçü başlayacağını belirten köylüler ise kendilerine yardımcı olan Vali Doğanay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı ve kar temizleme ekiplerine teşekkür etti.

