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Arkas Line’dan Cezayir’e Yeni Servis

Arkas Line, Cezayir servisini güçlendiriyor.

Arkas Line’dan Cezayir’e Yeni Servis

Arkas Line, Cezayir servisini güçlendiriyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:04
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Arkas Line’dan Cezayir’e Yeni Servis

Arkas Line, CNAN Med iş birliği ile yeni bir Cezayir servisi başlattı.Arkas Line’ın slot anlaşması ile yer aldığı yeni “Westmed Oran Service (WOS)” servisi Mayıs 2019 başından itibaren, CNAN Med tarafından işletiliyor.

Bugün Cezayir’in en geniş servis ağına sahip üçüncü hat öperatörü konumunda olan Arkas Line, Cezayirli denizcilik şirketi CNAN Med ile yaptığı slot anlaşması ile gücünü artırıyor.

CNAN Med’e ait 2 adet 1600 TEU’luk konteyner gemisi ile verilen serviste,  Arkas Line haftalık 400 TEU’luk slota sahip. 

Haftalık servisin rotası: Castellon – Valencia – Barcelona – Oran –Cezayir – Castellon

2005 yılında Cezayir’de ofis açarak güçlendirdiği konumunu Algiers-Oran- Bejaia-Skikda-Arzew ve Annaba limanlarına sunduğu düzenli servislerle pekiştiren Arkas Line, 2018 yılında Cezayir’e inen her 10 konteynerden 1 ‘inin sahibi oldu. Arkas Line’ın bu yılki hedefi ise 110 bin TEU’yu aşmak.

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