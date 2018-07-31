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Tom Jones’dan Antalya’da müzik şöleni

Hit şarkıları nesilden nesile aktarılan zamansız şarkıcı Tom Jones, 30 Temmuz akşamı Regnum Carya’daki sahne performansıyla büyüledi. 78 yaşındaki efsane ses 1 buçuk saat süren performansı boyunca birbirinden ünlü 21 şarkısını seslendirdi.

Tom Jones’dan Antalya’da müzik şöleni

Hit şarkıları nesilden nesile aktarılan zamansız şarkıcı Tom Jones, 30 Temmuz akşamı Regnum Carya’daki sahne performansıyla büyüledi. 78 yaşındaki efsane ses 1 buçuk saat süren performansı boyunca birbirinden ünlü 21 şarkısını seslendirdi.

31 Temmuz 2018 Salı 10:43
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Tom Jones’dan Antalya’da müzik şöleni

Regnum Live in Concert kapsamında Antalya’ya gelen Tom Jones, sahne performansı ve güçlü sesiyle izleyicileri büyüledi. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konser boyunca Tom Jones, Sex Bomb, Delilah ve Green Green Grass gibi klasiklerini seslendirdi. Leonard Cohen ve Prince’ten de birer parça seslendiren duayen şarkıcı konsere çıkmadan önce tüm gün prova yaptı. 3 tır ses sistemiyle Türkiye’ye gelen Tom Jones, önümüzdeki 4 gün boyunca Regnum Carya’da tatil yapacak.

Bu yaz ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi planlanan Regnum Live in Concert kapsamında geçtiğimiz haftalarda seksi yıldız Rita Ora ve dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie sahneye çıkmıştı. Regnum Carya’da, Tom Jones’un ardından 14 Ağustos’ta son günlerin en popüler isimlerinden Dua Lipa sahne alacak.

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