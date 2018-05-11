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Necip Fazıl Kısakürek doğumunun 114. yılında anıldı

Şair, yazar, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında gerçekleştirilen özel etkinlik ile anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek doğumunun 114. yılında anıldı

Şair, yazar, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114. yılında gerçekleştirilen özel etkinlik ile anıldı.

11 Mayıs 2018 Cuma 14:46
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Necip Fazıl Kısakürek doğumunun 114. yılında anıldı

Şair, yazar, fikir ve aksiyon adamı, Sultanü'ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 114'üncü yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel etkinlik ile anıldı.

İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi de katkıda bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek'in düşünce dünyasının, öneminin ve şiirinin çeşitli yönleriyle ele alındığı ve İLESAM İstanbul Şube Başkanı Cafer Vayni'nin moderatörlüğünde yapılan panelde konuşan Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Beyaz, Necip Fazıl Kısakürek'in, düşünce ve edebi hayatımızda unutulmayacak bir sima olduğunu söyledi.

Kısakürek'in dava adamı olarak zikredilebileceği başlangıcın, Büyük Doğu Dergisi olduğunu belirten Beyaz, "Büyük Doğu, onun ifadesiyle agoraya çıkışın ilk hamlesidir. Büyük Doğu Dergisi'ni, bir dergi haricinde, bir mektep, bir okul, kendi ifadesiyle akademia olarak değerlendirmekte de fayda var." dedi.

Şairin İdeolocya Örgüsü'ne de değinen Beyaz, şunları kaydetti: 
"Necip Fazıl, her ne kadar Doğu ve Batı'yı bir birine zıt olarak görse de daha sonraki süreçte ikisini birleştirmeyi, sentez yapmayı düşünür. Yani Batı'nın akıl ve müspet bilgilerini doğunun manevi, ruhi dünyasıyla birleştirerek, ideal bir dünya oluşturmaya çalışır. Necip Fazıl'ın İdeolocya Örgüsü, İslam düşüncesini ideolojik hale getirdiği ve sistemleştirdiği bir kavram olarak nitelendirebiliriz. Onun oluşturmak istediği toplumda öncelikle devlet söz konusu. Devlet inşa edildikten sonra devlet ve toplum münasebetlerinin ne olması gerektiği üzerinde duruluyor. Onun İdeolocya Örgüsü bir devlet ve bir toplum ütopyasını oluşturuyor." 

Yazar Üstün İnanç ise Necip Fazıl'ın üzerinde cezai hüküm bulunduğu sırada öldüğünü ifade ederek, "Yani vefat ettiği sırada hapse mahkum edilmiştir. Bu dram bir insan için, bir aydın için yeter de artar." diye konuştu.

Necip Fazıl'la devamlı suretle uğraşıldığını anlatan İnanç, "Üstadın dalgalı bir hayatı vardı. Çünkü bir dava adamıydı. Öyle bir dava adamıydı ki anlatılmaz, akkor gibiydi, ışıl ışıldı." ifadelerini kullandı.

İnanç, konuşmasının sonunda Kısakürek'in Çile şiirini okudu. 
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden oluşan bir dinleti sunduğu etkinlik, Erol Aydoğan'ın konserinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

AA

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