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Yakını okuyamıyorsanız multifokal lens çözüm olabilir

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:41
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Multifokal lensler, tasarımına bağlı olarak yakın-uzak ve orta mesafe (trifokal) diyebileceğimiz odaklama özelliğine sahip mercekler. Uzun yıllardır bu teknoloji dünyada kullanılıyordu ama bugün kullanılan yeni jenerasyon ileri teknoloji mercekler ile çok başarılı sonuçlar alınıyor.

Yakını okuyamıyorsanız multifokal lens çözüm olabilir
 Dünyagöz Etiler Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener, multifokal lensler hakkında açıklamalar yaptı.

Presbiyopi nedir?
40 yaşın üzerindeki kişilerde yaşa bağlı olarak oluşan yakını görememe sorunu. Gözlerimizin içindeki mercek şekil değiştirebilen bir yapıya sahip. Bu mercek bu özel yeteneği sayesinde cisimler yakına geldiğinde, şişerek şeklini değiştirebilir ve görme kalitesini artırır. Yakın görme bu şekilde gerçekleşir. 40 yaşından sonra göz bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye ve göz içindeki doğal lensin elastik yapısı bozulmaya başlar. Bu durum yakını görmede, odaklanma sırasında göz içinde meydana gelen değişiklikleri kısmen engeller.

Multifokal lens nedir? Kimlere uygulanır?
Bazı kişiler hem yakın hem uzak için ayrı gözlük kullanırlar. Bazı kişiler ise tek bir gözlükle hem yakını, hem uzağı görebilirler. Multifokal lens yakını ve uzağı bir arada gösterme özelliğine sahip bir göz içi merceği. Multifokal göz içi lens yerleştirme tekniği tamamen bir katarakt cerrahisi. Standart katarakt ameliyatında ne yapıyorsak multifokal lens cerrahisinde de aynı işlemleri uyguluyoruz. Bu cerrahide hastanın göz içinde bulunan doğal lensi çıkartılarak yerine gözün iç yapısına uygun ve hastanın görmesini iyileştirecek bir mercek yerleştirilir.

Bu cerrahide farklı olarak, standart (sadece uzağı gösteren, yakın için gözlük gerektiren) bir mercek yerleştirme yerine multifokal lens (yakını ve uzağı gösteren) göz içine yerleştirilir. n Avantajları nelerdir? Multifokal lensler, tasarımına bağlı olarak yakın-uzak ve orta mesafe ( trifokal) diyebileceğimiz odaklama özelliğine sahip mercekler. Uzun yıllardır bu teknoloji dünyada kullanılmaktaydı ama bugün kullandığımız yeni jenerasyon ileri teknoloji mercekler ile çok başarılı sonuçlar alınıyor. Bu ameliyatlarda takılan mercekler ömür boyu göz içinde kalır. Yani hastaların takıp çıkarttıkları kontakt lens gibi bir mercek değil. Hekim tarafından gözün içine yerleştirilir. Lensin alerji yapması veya doku tarafından kabul edilmemesi mümkün değil.


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