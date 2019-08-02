Teksan ve Schneider Electric’den önemli iş birliği

Tam 25 yıldır müşterilerine en iyi kesintisiz enerji çözümlerini sağlamak için faaliyet gösteren Teksan Jeneratör, yaptığı iş birlikleriyle müşterilerine sunduğu katma değerli ürün yelpazesini genişletiyor. Son olarak Schneider Electric’in UPS çözümlerini ürün gamına ekleyen Teksan, büyümesini sürdürüyor.

Kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan müşterilerine dizel, doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setleri, yüzde 90 enerji verimliliği sağlayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, mobil aydınlatma kuleleri, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan hibrit güç sistemleri çözümleri ile hizmet veren Teksan, bundan sonra gelecek UPS taleplerini de Schneider Electric’in kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekleri ile karşılayacak.