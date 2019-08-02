Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99679
ALTIN
257.805
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7625
EURO
6.1647

Teksan ve Schneider Electric’den önemli iş birliği

Teksan, Schneider Electric’ın Ups distribütörü oldu. Kesintisiz güç sektöründe güvenilir gücün adı olan Teksan Jeneratör, dünyanın enerji yönetimi ve otomasyonda önde gelen şirketlerinden Schneider Electric ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında Teksan Jeneratör, Schneider Electric’in kesintisiz güç kaynağı (UPS) ürünlerinde Türkiye distribütörlerinden biri oldu.

Teksan ve Schneider Electric’den önemli iş birliği

Teksan, Schneider Electric’ın Ups distribütörü oldu. Kesintisiz güç sektöründe güvenilir gücün adı olan Teksan Jeneratör, dünyanın enerji yönetimi ve otomasyonda önde gelen şirketlerinden Schneider Electric ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında Teksan Jeneratör, Schneider Electric’in kesintisiz güç kaynağı (UPS) ürünlerinde Türkiye distribütörlerinden biri oldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:39
1244 Okunma
Teksan ve Schneider Electric’den önemli iş birliği

Tam 25 yıldır müşterilerine en iyi kesintisiz enerji çözümlerini sağlamak için faaliyet gösteren Teksan Jeneratör, yaptığı iş birlikleriyle müşterilerine sunduğu katma değerli ürün yelpazesini genişletiyor. Son olarak Schneider Electric’in UPS çözümlerini ürün gamına ekleyen Teksan, büyümesini sürdürüyor.

Kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan müşterilerine dizel, doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setleri, yüzde 90 enerji verimliliği sağlayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, mobil aydınlatma kuleleri, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan hibrit güç sistemleri çözümleri ile hizmet veren Teksan, bundan sonra gelecek UPS taleplerini de Schneider Electric’in kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekleri ile karşılayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesi ilk mezunlarını verdi
 “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesi ilk mezunlarını verdi
İş dünyası ‘Kader Gayrete Aşıktır’ lansmanında buluştu
İş dünyası ‘Kader Gayrete Aşıktır’ lansmanında buluştu
Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal oldu
Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim