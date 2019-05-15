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Signify Türkiye’nin yeni pazarlama direktörü  Aylin Alpay oldu

Küresel aydınlatmada lider marka Signify, Türkiye pazarlama operasyonlarından sorumlu olmak üzere alanında deneyimli bir isim olan Aylin Alpay ile anlaştı.  

Signify Türkiye’nin yeni pazarlama direktörü  Aylin Alpay oldu

Küresel aydınlatmada lider marka Signify, Türkiye pazarlama operasyonlarından sorumlu olmak üzere alanında deneyimli bir isim olan Aylin Alpay ile anlaştı.  

15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:03
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Signify Türkiye’nin yeni pazarlama direktörü  Aylin Alpay oldu

İstanbul, Türkiye – Aydınlatmada dünya lideri Signify  (Euronext: LIGHT) Türkiye pazarlama operasyonlarından sorumlu olmak üzere son olarak Whirlpool Corporation’da Pazarlama ve Perakende Geliştirme Direktörü olarak görevini sürdüren Aylin Alpay ile anlaştığını duyurdu.

Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Alpay, 2003 - 2005 yılları arasında Beko’da Televizyon Kategorisi Yurtdışı Pazar satışlarından sorumlu  olarak iş hayatına başladı. 2005 yılında Samsung Electronics’te Ürün Müdürlüğü yapan Alpay, 2009 yılında Metro Cash&Carry’de Ev Elektroniği bölümünde Kategori Müdürü olarak görev aldı. Daha sonra 2012 yılında Sony Eurasia’da Dijital Görüntüleme kategorisinde  Grup Pazarlama ve Satış Müdürü  olarak hizmet verdikten sonra Whirlpool Corporation’da Pazarlama ve Perakende Geliştirme Direktörü olarak stratejik planlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynadı. 

Aylin Alpay, perakende alanında gerçekleştirdiği birçok proje ile başarılı işlere imza attı. Alpay Signify Türkiye’de, pazarlama alanındaki faaliyetlerden sorumlu olacak.

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