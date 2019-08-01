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İş dünyası ‘Kader Gayrete Aşıktır’ lansmanında buluştu

Bülent Yar’ın iş dünyasıyla ilgili motivasyon sağlayan deneyimlerini ve başarının ipuçlarını aktardığı ‘Kader Gayrete Aşıktır’ adlı kitabının lansmanı gerçekleşti. Yar, lansman öncesinde gerçekleşen imza gününde okuyucuları ile buluştu.

İş dünyası ‘Kader Gayrete Aşıktır’ lansmanında buluştu

Bülent Yar’ın iş dünyasıyla ilgili motivasyon sağlayan deneyimlerini ve başarının ipuçlarını aktardığı ‘Kader Gayrete Aşıktır’ adlı kitabının lansmanı gerçekleşti. Yar, lansman öncesinde gerçekleşen imza gününde okuyucuları ile buluştu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:50
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İş dünyası ‘Kader Gayrete Aşıktır’ lansmanında buluştu

Reklam ve pazarlama dünyasında önemli başarılara sahip olan Bülent Yar’ın iş dünyasıyla ilgili önemli anekdotları kaleme aldığı ‘Kader Gayrete Aşıktır’ adlı kitabının imza günü ve lansmanı önceki gün düzenlendi. Bülent Yar lansman öncesi Kanyon D&R’da gerçekleşen imza gününde okuyucuların büyük ilgisiyle karşılaştı. Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan ‘Kader Gayrete Aşıktır’ kitabını imzalarken okuyucularıyla sohbet eden Bülent Yar, her dönemde geçerliliğini koruyacak, başarı yolunda ilham veren hikayeleri ve modern çağda başarının yol haritasını konu edindiğini söyledi. Bülent Yar imza gününün ardından Suvla Kanyon’da düzenlenen lansmanda iş, basın ve cemiyet dünyası ile bir araya geldi.

Kader Gayrete Aşıktır, iş hayatında hedef kitleyi ve hedef kitlenin ortamını anlatabilmek amacıyla yeni dünya düzeninden; VUCA kavramından; X,Y, Z gibi kuşaklardan bahsediyor.

Öğrenmenin insana eşlik ettiği yaşam deneyimi boyunca, harekete geçirecek motivasyon kaynaklarına sahip olması gerektiğini de vurguluyor.

Bülent Yar kitabında kişinin sahip olması gereken öz güvenin, ölçme ve değerlendirme testleriyle değil, kişinin kendi farkındalığıyla sahip olunabileceğinin altını çiziyor. Yar’a göre teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Duygusal Zeka kavramı önem taşıyor. İnsanı, kendisiyle aynı iş yapabilen mekanizmalardan ayıran en önemli özelliğin yetkinlik ve muhakeme kabiliyeti olduğunu söyleyen Yar, bu yeteneklerin alternatif çözüm daha da ötesinde dünya üretebilmeye olanak sağlayacağını belirtiyor. Kitapta; Henry Ford, Walt Disney, Oprah Winfrey, Eminem, Sylvester Stallone, Albert Einstein, J.K. Rowling, Colonel Sanders/KFC gibi isimlerin başarı hikayeleri de ‘Gayrete Aşık Olanlar’ bölümleriyle okuyucuyla buluşturuyor.

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