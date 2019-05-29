Folkart'a itibar ödülü

Folkart sadece İzmir’de faaliyet göstermesine rağmen Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucu inşaat sektörünün en itibarlı markaları arasında ilk 10’a girerek büyük bir başarı gösterdi. Folkart dışında İlk 10’da yer alan şirketlerin hepsinin çok sayıda bölgede proje gerçekleştirmesine rağmen sadece İzmir’de faaliyet gösteren Folkart’ın listeye 9. sıradan girmesi büyük bir başarı olarak nitelendirildi. İstanbul’da düzenlenen ödül törenine katılan Folkart Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Gökşen, Folkart adına ödülü aldı.

Araştırma kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde 30 farklı sektörde 12 bin kişi aranarak araştırma yapıldı. Araştırmada hem sektörel bazda hem de ülke genelinde itibar ele alındı. Saha çalışmaları 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesinin yapıldığı TİE 2018 Araştırmasında Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektöründe faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörü dahil olmak üzere ana sektörlerin mercek altına alındığı araştırmada kurum ve markaların kamuyoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi. Araştırma sonucunda en saygın kuruluşlar açıklandı.

Türkiye genelinde yapılan bu araştırma sonucunda yayınlanan listede Folkart 9. sırada yer aldı. Folkart dışında İlk 10’da yer alan şirketlerin hepsinin çok sayıda bölgede proje gerçekleştirmesine rağmen sadece İzmir’de faaliyet gösteren Folkart’ın listeye 9. sıradan girmesi büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

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Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Ödül Töreni Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Yerleşkesi Oditoryum salonunda gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’nın ev sahipliğinde düzenlenen törene Türkiye’nin en itibarlı markalarının üst düzey yönetici ve temsilcileri katıldı. Törende kurum ve markalara ödüllerini YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, TİE Akademik Kurulu Başkanı ve YTÜ İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ve Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar tarafından verildi.

Folkart Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Gökşen, “Türkiye’nin en itibarlı markaları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu aynı zamanda bize sorumluluk yüklüyor. Bize duyulan bu güvene her zaman layık olmak için çalışacağız” diye konuştu. Türkiye’nin en itibarlı markalarından biri seçilen Folkart adına ödülü, Folkart Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Gökşen, Türkiye İtibar Akademisi Grup Direktörü Rıdvan Tozlu elinden aldı.