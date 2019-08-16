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Baumit Akademi, sektöre katkı sağlıyor

Avrupa’nın lider mantolama ve yapı harçları üreticisi Baumit, yapı sektörünü bilinçlendirmek için başlattığı “Baumit Akademi Yollarda” projesiyle, inşaat firmalarına, bayilere, akademisyenlere, yapıya ve yalıtıma ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. Baumit Teknik Danışmanı Ali Germili, eğitim ziyaretlerini bu kez Trabzon ve Rize’de gerçekleştirdi. Eğitimlerde son yapı teknikleri ve ürünler hakkında bilgiler paylaşıldı. Konuyla ilgili Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Gürol Ustaömeroğlu’nun da görüşleri alındı.

Baumit Akademi, sektöre katkı sağlıyor

Avrupa’nın lider mantolama ve yapı harçları üreticisi Baumit, yapı sektörünü bilinçlendirmek için başlattığı “Baumit Akademi Yollarda” projesiyle, inşaat firmalarına, bayilere, akademisyenlere, yapıya ve yalıtıma ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. Baumit Teknik Danışmanı Ali Germili, eğitim ziyaretlerini bu kez Trabzon ve Rize’de gerçekleştirdi. Eğitimlerde son yapı teknikleri ve ürünler hakkında bilgiler paylaşıldı. Konuyla ilgili Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Gürol Ustaömeroğlu’nun da görüşleri alındı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:15
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Baumit Akademi, sektöre katkı sağlıyor

Deneyimli bir kadro ile yola çıkan “Baumit Akademi” bir yandan ürünler, uygulamalar, teknikler ve trendler konusunda bilgiler aktarırken bir yandan da merak edilen soruları cevapladı. Aynı zamanda yapı profesyonellerinin hayallerindeki projeleri gerçekleştirmeleri için çözüm yolları sundu. İstanbul, Bartın, Eskişehir, İzmir, Ankara ile başlayan Trabzon ve İzmir’le süren “Baumit Akademi Yollarda” projesi, talepler doğrultusunda rotasını diğer illere çevirmeye devam edecek.

Trabzon’da gerçekleştirilen ilk buluşmada Baumit yetkili bayisi Tesla Yapı kurucuları ve çalışanlarıyla bir araya gelinerek Baumit ürünleri ve ürünlerin uygulama detayları hakkında bilgiler aktarıldı. Baumit’in mantolama sektöründe tek olan 15, 20 ve 25 yıllık sistem garantileri konusunda detaylı içerikler sunuldu. Sektörün bildiği adıyla “Ali Baba” tarafından gerçekleştirilen sunumlar sonrasında şehrin önemli tarihi ve turistik yerleri ziyaret edildi.

Baumit Teknik Danışmanı Ali Germili daha sonra Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Gürol Ustaömeroğlu’yla bir araya geldi. Ustaömeroğlu, Trabzon’un yapı ve mimari konusundaki sorunlarını dile getirirken Ali Germili bu sorunların bazıları için çözüm olabilecek Baumit ürünlerini anlattı.

Rize ziyaretinde ise Baumit yetkili bayisi Selam Yapı çalışanlarını bilgilendiren Ali Germili, çalışanların yapılar ve uygulamarla ilgili sorularına yanıtlar verdi. Yapılan tüm gezi ve eğitimlerin “Baumit TV” isimli Youtube kanalında yayınlandığı proje için eğitimler ve şehir gezileri sırasında görüntüler alındı.

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